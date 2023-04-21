عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230421/مقارنة-بين-عدد-المسلمين-والكاثوليك-في-فرنسا-1076177022.html
مقارنة بين عدد المسلمين والكاثوليك في فرنسا
مقارنة بين عدد المسلمين والكاثوليك في فرنسا
يتفوق عدد الكاثوليك في فرنسا على عدد المسلمين بصورة عامة، لكن عند مقارنة عدد المتدينين من الطرفين يتضح أن عدد المسلمين المتدينين أكبر من عدد الكاثوليك... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T20:40+0000
2023-04-21T20:40+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076173892_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_1d181c5d8e4e554a1e7623b43320b878.png
ويمثل الكاثوليك نسبة 29 في المئة من سكان فرنسا، بينما يمثل المسلمون 10 في المئة، وتشير إحصاءات 2019 / 2020 لنسبة التدين بين سكان فرنسا، الذين تتراوح أعمارهم بين (18 - 59 عاما) إلى أن 51 في المئة من الفرنسيين يقولون إنهم لا يتبعون دينا معينا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076173892_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_8f95629c99bcac9ef36ba0a6012b7eb8.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مقارنة بين عدد المسلمين والكاثوليك في فرنسا

20:40 GMT 21.04.2023
تابعنا عبرTelegram
يتفوق عدد الكاثوليك في فرنسا على عدد المسلمين بصورة عامة، لكن عند مقارنة عدد المتدينين من الطرفين يتضح أن عدد المسلمين المتدينين أكبر من عدد الكاثوليك المتدينين.
ويمثل الكاثوليك نسبة 29 في المئة من سكان فرنسا، بينما يمثل المسلمون 10 في المئة، وتشير إحصاءات 2019 / 2020 لنسبة التدين بين سكان فرنسا، الذين تتراوح أعمارهم بين (18 - 59 عاما) إلى أن 51 في المئة من الفرنسيين يقولون إنهم لا يتبعون دينا معينا.
مقارنة بين عدد المسلمين والكاثوليك في فرنسا - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала