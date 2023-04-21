https://sputnikarabic.ae/20230421/مقارنة-بين-عدد-المسلمين-والكاثوليك-في-فرنسا-1076177022.html
مقارنة بين عدد المسلمين والكاثوليك في فرنسا
مقارنة بين عدد المسلمين والكاثوليك في فرنسا
يتفوق عدد الكاثوليك في فرنسا على عدد المسلمين بصورة عامة، لكن عند مقارنة عدد المتدينين من الطرفين يتضح أن عدد المسلمين المتدينين أكبر من عدد الكاثوليك... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T20:40+0000
2023-04-21T20:40+0000
2023-04-21T20:40+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076173892_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_1d181c5d8e4e554a1e7623b43320b878.png
ويمثل الكاثوليك نسبة 29 في المئة من سكان فرنسا، بينما يمثل المسلمون 10 في المئة، وتشير إحصاءات 2019 / 2020 لنسبة التدين بين سكان فرنسا، الذين تتراوح أعمارهم بين (18 - 59 عاما) إلى أن 51 في المئة من الفرنسيين يقولون إنهم لا يتبعون دينا معينا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076173892_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_8f95629c99bcac9ef36ba0a6012b7eb8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مقارنة بين عدد المسلمين والكاثوليك في فرنسا
تابعنا عبر
يتفوق عدد الكاثوليك في فرنسا على عدد المسلمين بصورة عامة، لكن عند مقارنة عدد المتدينين من الطرفين يتضح أن عدد المسلمين المتدينين أكبر من عدد الكاثوليك المتدينين.
ويمثل الكاثوليك نسبة 29 في المئة من سكان فرنسا، بينما يمثل المسلمون 10 في المئة، وتشير إحصاءات 2019 / 2020 لنسبة التدين بين سكان فرنسا، الذين تتراوح أعمارهم بين (18 - 59 عاما) إلى أن 51 في المئة من الفرنسيين يقولون إنهم لا يتبعون دينا معينا.