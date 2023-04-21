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https://sputnikarabic.ae/20230421/وسائل-إعلام-المعدات-العسكرية-الغربية-تخيب-أمل-الجيش-الأوكراني-1076142150.html
وسائل إعلام: المعدات العسكرية الغربية تخيب أمل الجيش الأوكراني
وسائل إعلام: المعدات العسكرية الغربية تخيب أمل الجيش الأوكراني
يشعر الجنود الأوكرانيون بخيبة أمل من المعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T07:21+0000
2023-04-21T07:21+0000
العالم
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يشير مؤلفو قناة "فويني أوسفيديميتيل" على تلغرام إلى تقارير من مصادر أوكرانية حول تدمير معدات الناتو.في أحد المنشورات، عرض جنود القوات المسلحة الأوكرانية حاملة الجنود الأمريكية المدرعة MRAP International M1224 MaxxPro ، التي دمرت في دونباس، وإخلائها من منطقة القتال، حسب موقع بوليت روس.تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأوكراني، على خلفية الوعود المنتظمة بزيادة المساعدة العسكرية الغربية، يتوقع المزيد من المعدات. في الوقت نفسه، اتضح أن مركبات الناتو القتالية ليست فعالة جدًا في القتال.
https://sputnikarabic.ae/20230421/دبابة-روسية-تطارد-مقاتلي-القوات-الأكرانية-في--خنادقهم-فيديو-1076141666.html
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العالم
العالم

وسائل إعلام: المعدات العسكرية الغربية تخيب أمل الجيش الأوكراني

07:21 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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يشعر الجنود الأوكرانيون بخيبة أمل من المعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية.
يشير مؤلفو قناة "فويني أوسفيديميتيل" على تلغرام إلى تقارير من مصادر أوكرانية حول تدمير معدات الناتو.
في أحد المنشورات، عرض جنود القوات المسلحة الأوكرانية حاملة الجنود الأمريكية المدرعة MRAP International M1224 MaxxPro ، التي دمرت في دونباس، وإخلائها من منطقة القتال، حسب موقع بوليت روس.
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة روسية تطارد مقاتلي القوات الأكرانية في خنادقهم... فيديو
06:56 GMT
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأوكراني، على خلفية الوعود المنتظمة بزيادة المساعدة العسكرية الغربية، يتوقع المزيد من المعدات. في الوقت نفسه، اتضح أن مركبات الناتو القتالية ليست فعالة جدًا في القتال.
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