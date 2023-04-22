https://sputnikarabic.ae/20230422/ارتفاع-ضحايا-المدنيين-جراء-الاشتباكات-في-السودان-إلى-256-قتيلا-و1454-مصابا-1076181238.html
ارتفاع ضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في السودان إلى 256 قتيلا و1454 مصابا
ارتفاع ضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في السودان إلى 256 قتيلا و1454 مصابا
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ السبت الماضي إلى 256 قتيلا و1454... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T09:25+0000
2023-04-22T09:25+0000
2023-04-22T09:25+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت نقابة أطباء السودان، في بيان، أنه "ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم السابع على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".وأضافت: "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لـ 256 حالة وفاة بين المدنيين، و1454 حالة إصابة بين المدنيين".وأشارت إلى أنه "يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، وبالتحديد مدينة الأبيض، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".وأعلن طرفي النزاع (الجيش وقوات الدعم السريع)، أمس الجمعة، عن هدنة مدتها 3 أيام خلال أيام عيد الفطر، بهدف تيسير الخدمات الإنسانية للسكان المحاصرين تحت وطأة الاشتباكات المسلحة منذ يوم السبت الماضي، وأيضا لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب.
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
ارتفاع ضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في السودان إلى 256 قتيلا و1454 مصابا
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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ السبت الماضي إلى 256 قتيلا و1454 مصابا.