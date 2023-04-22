https://sputnikarabic.ae/20230422/الخارجية-العراقية-ننسق-مع-دول-شقيقة-لإجلاء-رعايانا-من-السودان-1076182382.html

الخارجية العراقية: ننسق مع دول شقيقة لإجلاء رعايانا من السودان

الخارجية العراقية: ننسق مع دول شقيقة لإجلاء رعايانا من السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أنها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان. 22.04.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت الوزارة في بيان، إنها تنسق مع عددٍ من الدول الشقيقة لإجلاء آمن للعراقيين من السودان.وأعلن العراق، أمس الجمعة، أنه يعمل بأولوية قصوى لتوفير استجابة للجالية العراقية في السودان.وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية هناك في هذا الشأن.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وأعلن الجيش السوداني، منذ قليل، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.وأضاف البيان أن البرهان وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول.وأوضح أنه من المنتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة.

https://sputnikarabic.ae/20230422/الجيش-السوداني-بدء-عملية-إجلاء-البعثات-الأجنبية-خلال-الساعات-المقبلة-1076181812.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار