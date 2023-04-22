https://sputnikarabic.ae/20230422/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودع-ذخيرة-تابع-للقوات-الأوكرانية-قرب-بلدة-ستاريتسا-في-مقاطعة-خاركوف-1076182786.html
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية قرب بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية قرب بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T11:10+0000
2023-04-22T11:10+0000
2023-04-22T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848565_0:0:3323:1870_1920x0_80_0_0_ec2781dcdd94d2ee83faae9ed5c95103.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على نحو 255 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 20 قطعة من المعدات ومستودعين على محور دونيتسك.وأضافت أنه تم تدمير مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك، وفي منطقة سيريبريانكا تم تدمير لواء الهجوم 95 المحمول جوًا التابع للجيش الأوكراني.كما أكدت أن مجموعة "الشرق" من القوات المسلحة الروسية هاجمت مواقع العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وقضت على نحو 20 جنديًا أوكرانيًا وثلاث قطع من المعدات في يوم واحد، وأوقفت أنشطة مجموعة من المخربين.وقالت وزارة الدفاع: "خلال النهار، بلغت خسائر العدو في هذه المناطق نحو 20 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع دي -20".
https://sputnikarabic.ae/20230422/مدفعية-القوات-المحمولة-جوا-تدمر-المواقع-المحصنة-للمسلحين-فيديو-1076180791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848565_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_334c5f2805630ab776825fd1d1ac4cdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية قرب بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
11:10 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 22.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على نحو 255 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 20 قطعة من المعدات ومستودعين على محور دونيتسك.
وأضافت أنه تم تدمير مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك، وفي منطقة سيريبريانكا تم تدمير لواء الهجوم 95 المحمول جوًا التابع للجيش الأوكراني.
كما أكدت أن مجموعة "الشرق" من القوات المسلحة الروسية هاجمت مواقع العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وقضت على نحو 20 جنديًا أوكرانيًا وثلاث قطع من المعدات في يوم واحد، وأوقفت أنشطة مجموعة من المخربين.
وقالت وزارة الدفاع: "خلال النهار، بلغت خسائر العدو في هذه المناطق نحو 20 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع دي -20".