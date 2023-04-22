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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودع-ذخيرة-تابع-للقوات-الأوكرانية-قرب-بلدة-ستاريتسا-في-مقاطعة-خاركوف-1076182786.html
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية قرب بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية قرب بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T11:10+0000
2023-04-22T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على نحو 255 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 20 قطعة من المعدات ومستودعين على محور دونيتسك.وأضافت أنه تم تدمير مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك، وفي منطقة سيريبريانكا تم تدمير لواء الهجوم 95 المحمول جوًا التابع للجيش الأوكراني.كما أكدت أن مجموعة "الشرق" من القوات المسلحة الروسية هاجمت مواقع العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وقضت على نحو 20 جنديًا أوكرانيًا وثلاث قطع من المعدات في يوم واحد، وأوقفت أنشطة مجموعة من المخربين.وقالت وزارة الدفاع: "خلال النهار، بلغت خسائر العدو في هذه المناطق نحو 20 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع دي -20".
https://sputnikarabic.ae/20230422/مدفعية-القوات-المحمولة-جوا-تدمر-المواقع-المحصنة-للمسلحين-فيديو-1076180791.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية قرب بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف

11:10 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 22.04.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على نحو 255 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 20 قطعة من المعدات ومستودعين على محور دونيتسك.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفعية القوات المحمولة جوا تدمر المواقع المحصنة للمسلحين... فيديو
08:39 GMT
وأضافت أنه تم تدمير مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك، وفي منطقة سيريبريانكا تم تدمير لواء الهجوم 95 المحمول جوًا التابع للجيش الأوكراني.
كما أكدت أن مجموعة "الشرق" من القوات المسلحة الروسية هاجمت مواقع العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وقضت على نحو 20 جنديًا أوكرانيًا وثلاث قطع من المعدات في يوم واحد، وأوقفت أنشطة مجموعة من المخربين.
وقالت وزارة الدفاع: "خلال النهار، بلغت خسائر العدو في هذه المناطق نحو 20 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع دي -20".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:05 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
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