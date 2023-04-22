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https://sputnikarabic.ae/20230422/الدنمارك-تسحب-عسكرييها-من-سوريا-والعراق-لمواجهة-التهديدات-على-حدودها-1076185926.html
الدنمارك تسحب عسكرييها من سوريا والعراق لمواجهة التهديدات على حدودها
الدنمارك تسحب عسكرييها من سوريا والعراق لمواجهة التهديدات على حدودها
أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم السبت، سحب جميع المتخصصين العسكريين التابعين لها من العراق وسوريا الذين شاركوا في عمليات ضد "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى أن... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T14:27+0000
2023-04-22T14:27+0000
العالم
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وأصدرت الدفاع الدنماركية بيانا، جاء فيه: "قررت القيادة العسكرية الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عدد الإرهابيين من "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وجزئيًا لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا". وقال الكولونيل بجارك لومبورغ، رئيس وحدة الدفاع الجوي الدنمركية جناح المراقبة الجوية، إن "القوة لمواجهة التهديدات التي نراها في جوارنا المباشر اليوم أهم بالنسبة لنا".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الدنماركية أنها تخطط لتعزيز الاتصالات مع جزر فارو في مجال الدفاع في منطقة القطب الشمالي، وذلك نظراً لأن الوضع الأمني في المنطقة خطير.
https://sputnikarabic.ae/20230412/القوات-الأمريكية-تعلن-القبض-على-قيادي-بـ-داعش-في-سوريا-1075838212.html
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العالم
العالم

الدنمارك تسحب عسكرييها من سوريا والعراق لمواجهة التهديدات على حدودها

14:27 GMT 22.04.2023
© Depositphotos.com / A1804منازل قديمة في ألبورغ، الدنمارك
منازل قديمة في ألبورغ، الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Depositphotos.com / A1804
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أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم السبت، سحب جميع المتخصصين العسكريين التابعين لها من العراق وسوريا الذين شاركوا في عمليات ضد "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى أن قرارها يعود بسبب "مواجهة التهديدات القريبة على حدودها.
وأصدرت الدفاع الدنماركية بيانا، جاء فيه: "قررت القيادة العسكرية الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عدد الإرهابيين من "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وجزئيًا لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا".
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12 أبريل, 19:38 GMT
وقال الكولونيل بجارك لومبورغ، رئيس وحدة الدفاع الجوي الدنمركية جناح المراقبة الجوية، إن "القوة لمواجهة التهديدات التي نراها في جوارنا المباشر اليوم أهم بالنسبة لنا".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الدنماركية أنها تخطط لتعزيز الاتصالات مع جزر فارو في مجال الدفاع في منطقة القطب الشمالي، وذلك نظراً لأن الوضع الأمني في المنطقة خطير.
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