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تحطم طائرة مسيرة أمريكية في العراق
تحطم طائرة مسيرة أمريكية في العراق
أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، عن تحطم طائرة مسيرة تابعه له نتيجة عطل ميكانيكي، جنوب مدينة كركوك العراقية. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T12:17+0000
2023-04-22T12:17+0000
العراق
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال التحالف في بيان، إن "طائرة دون طيار تابعة للتحالف، تدعم عمليات قوات الأمن العراقية، تعرضت إلى عطل ميكانيكي وتحطمت جنوب كركوك".وأضاف البيان أن "قوى الأمن العراقية قامت بسرعة بتأمين موقع التحطم، بينما قام أفراد خدمة التحالف بتطهير المنطقة بتفجير محكوم".وأكد البيان: "عدم وقوع إصابات ولا أضرار للبنية التحتية المدنية".وأوضح البيان أن الطائرات دون طيار التابعة للتحالف، توفر قدرات استخبارية ومراقبة واستطلاعا حيويا لقوى الأمن العراقية، ما يتيح لها هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).وفي السياق نفسه، كشف مصدر أمني عراقي لوسائل الإعلام، أن الطائرة التي تحطمت هي طائرة مسيرة أمريكية، وسقطت في منطقة قرى شمر جنوب شرق محافظة كركوك.
https://sputnikarabic.ae/20230113/السوداني-العراق-لا-يحتاج-لقوات-من-التحالف-الدولي-وأجهزتنا-الأمنية-قادرة-على-ردع-الإرهاب-1072239739.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار

تحطم طائرة مسيرة أمريكية في العراق

12:17 GMT 22.04.2023
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
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أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، عن تحطم طائرة مسيرة تابعه له نتيجة عطل ميكانيكي، جنوب مدينة كركوك العراقية.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال التحالف في بيان، إن "طائرة دون طيار تابعة للتحالف، تدعم عمليات قوات الأمن العراقية، تعرضت إلى عطل ميكانيكي وتحطمت جنوب كركوك".
وأضاف البيان أن "قوى الأمن العراقية قامت بسرعة بتأمين موقع التحطم، بينما قام أفراد خدمة التحالف بتطهير المنطقة بتفجير محكوم".
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وأكد البيان: "عدم وقوع إصابات ولا أضرار للبنية التحتية المدنية".
وأوضح البيان أن الطائرات دون طيار التابعة للتحالف، توفر قدرات استخبارية ومراقبة واستطلاعا حيويا لقوى الأمن العراقية، ما يتيح لها هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).
وفي السياق نفسه، كشف مصدر أمني عراقي لوسائل الإعلام، أن الطائرة التي تحطمت هي طائرة مسيرة أمريكية، وسقطت في منطقة قرى شمر جنوب شرق محافظة كركوك.
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