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نتنياهو يحذر السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها مع إيران
نتنياهو يحذر السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها مع إيران
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المملكة العربية السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T06:57+0000
2023-04-22T06:57+0000
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وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "أولئك الذين يتعاونون مع إيران يتعاونون مع البؤس. انظروا إلى اليمن، وسوريا، والعراق"، حسب تعبيره.وأضاف رئيس وزراء إسرائيل أن "95% من المشاكل في الشرق الأوسط تأتي من إيران".وعن سبب الاتفاق بين طهران والرياض، أجاب نتنياهو: "أعتقد أنه يتعلق على الأرجح بالرغبة في خفض التصعيد أو حتى إنهاء الصراع الذي طال أمده في اليمن". وتابع: "أعتقد أن القيادة السعودية تدرك جيدًا من هم خصومها ومن هم أصدقاؤها".كما حث نتنياهو على تعزيز التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.وفي السياق نفسه، ذكرت القناة أن الانفراجة بين السعودية وإيران وجهت ضربة لحملة نتنياهو الدبلوماسية، التي تركز على عزلة طهران السياسية.يذكر أنه في 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو يحذر السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها مع إيران

06:57 GMT 22.04.2023
© AP Photo / Emil Salmanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Emil Salman
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المملكة العربية السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "أولئك الذين يتعاونون مع إيران يتعاونون مع البؤس. انظروا إلى اليمن، وسوريا، والعراق"، حسب تعبيره.
وأضاف رئيس وزراء إسرائيل أن "95% من المشاكل في الشرق الأوسط تأتي من إيران".
وعن سبب الاتفاق بين طهران والرياض، أجاب نتنياهو: "أعتقد أنه يتعلق على الأرجح بالرغبة في خفض التصعيد أو حتى إنهاء الصراع الذي طال أمده في اليمن".
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وتابع: "أعتقد أن القيادة السعودية تدرك جيدًا من هم خصومها ومن هم أصدقاؤها".
كما حث نتنياهو على تعزيز التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.
وفي السياق نفسه، ذكرت القناة أن الانفراجة بين السعودية وإيران وجهت ضربة لحملة نتنياهو الدبلوماسية، التي تركز على عزلة طهران السياسية.
يذكر أنه في 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
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