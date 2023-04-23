https://sputnikarabic.ae/20230423/إصابة-11-شخصا-بينهم-4-في-حالة-حرجة-جراء-حادث-دهس-جماعي-في-فرنسا-1076195852.html
إصابة 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة جراء حادث دهس جماعي في فرنسا
إصابة 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة جراء حادث دهس جماعي في فرنسا
أصيب 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة، بعد أن صدمت حافلة حشدا من الناس في أحد المهرجانات شمالي فرنسا. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T09:47+0000
2023-04-23T09:47+0000
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ووفقا لصحيفة "20 دقيقة" الفرنسية فقد صدمت سيارة حشدًا من الناس في مهرجان دولي لتطيير الطائرات الورقية أقيم في شمال فرنسا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة في حالة حرجة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام.وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في بلدة بيرك في مقاطعة با دو كاليه في شمال فرنسا مساء السبت.وفيما أكدت السلطات المحلية أنه تم اعتقال السائق، أكدت أنه لم يتم توضيح الظروف الدقيقة للحادث وأسبابه.طالع أيضا: رجل يحاول بسيارته دهس جنود يحرسون مسجدا جنوب فرنسا
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إصابة 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة جراء حادث دهس جماعي في فرنسا
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أصيب 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة، بعد أن صدمت حافلة حشدا من الناس في أحد المهرجانات شمالي فرنسا.
ووفقا لصحيفة
"20 دقيقة" الفرنسية فقد صدمت سيارة حشدًا من الناس في مهرجان دولي لتطيير الطائرات الورقية أقيم في شمال فرنسا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة في حالة حرجة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في بلدة بيرك في مقاطعة با دو كاليه في شمال فرنسا مساء السبت.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مكتب المدعي العام في بولوني سور مير، قال: "يُزعم أن السائق فقد السيطرة على سيارته بعد الخلط بين دواسة الفرامل ودواسة الوقود"، لافتا إلى أنه "بعد اختباره سلبيًا على الكحول والمخدرات، سيتم الاستماع إلى المتهم، الذي أصيب بجروح طفيفة".
وفيما أكدت السلطات المحلية أنه تم اعتقال السائق، أكدت أنه لم يتم توضيح الظروف الدقيقة للحادث وأسبابه.