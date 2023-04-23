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https://sputnikarabic.ae/20230423/جنرال-أمريكي-يكشف-عن-الخيار-المخيف-لإعادة-تايوان-إلى-الصين-1076193157.html
جنرال أمريكي يكشف عن الخيار "المخيف" لإعادة تايوان إلى الصين
جنرال أمريكي يكشف عن الخيار "المخيف" لإعادة تايوان إلى الصين
كشف الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد العام السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، أن التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين أخيرا بالقرب... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T05:37+0000
2023-04-23T05:37+0000
العالم
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وأشار الأدميرال جيمس ستافريديس، في مقال له نشر في مجلة "بلومبرغ"، إلى أن "الصين يمكنها أولاً أن تحيط بجزيرة تايوان بالسفن لفرض حصار اقتصادي على الجزيرة وإظهار سيطرتها على المنطقة أمام الولايات المتحدة، وإعداد الأسطول لأي تصعيد محتمل، وبعد ذلك يمكن للصين أن تشن هجمات صاروخية على مراكز الاتصالات وأنظمة الدفاع الجوي في تايوان".وفقًا لستافريديس، فإن المرحلة الثالثة ستكون الأكثر تدميراً، لافتاً إلى أن الهجوم سيبدأ بهجوم إلكتروني على منشآت عسكرية في تايوان. وفي رأيه، يمكن للصين أيضًا تنفيذ هجوم إعلامي ضد أهداف مدنية من أجل زرع الذعر بين السكان، حيث ستطفئ الأنوار في الجزيرة، وسيتم قطع إمدادات الغاز والمياه، وستعمل وسائل النقل العام بشكل متقطع. وخلص ستافريديس إلى أن الصين ستأخذ استراحة بعد ذلك لتقييم الوضع، مضيفا أن بكين ستدرس ما إذا كان شعب تايوان سيكون مستعدًا بعد ذلك للدفاع عن نفسه، وكذلك رد فعل الولايات المتحدة وبقية العالم.
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العالم

جنرال أمريكي يكشف عن الخيار "المخيف" لإعادة تايوان إلى الصين

05:37 GMT 23.04.2023
© AFP 2023 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
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كشف الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد العام السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، أن التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين أخيرا بالقرب من تايوان تعطي فكرة عن قدرات الصين في حال قررت البدء بأعمال عسكرية في الجزيرة.
وأشار الأدميرال جيمس ستافريديس، في مقال له نشر في مجلة "بلومبرغ"، إلى أن "الصين يمكنها أولاً أن تحيط بجزيرة تايوان بالسفن لفرض حصار اقتصادي على الجزيرة وإظهار سيطرتها على المنطقة أمام الولايات المتحدة، وإعداد الأسطول لأي تصعيد محتمل، وبعد ذلك يمكن للصين أن تشن هجمات صاروخية على مراكز الاتصالات وأنظمة الدفاع الجوي في تايوان".
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وفقًا لستافريديس، فإن المرحلة الثالثة ستكون الأكثر تدميراً، لافتاً إلى أن الهجوم سيبدأ بهجوم إلكتروني على منشآت عسكرية في تايوان.
وفي رأيه، يمكن للصين أيضًا تنفيذ هجوم إعلامي ضد أهداف مدنية من أجل زرع الذعر بين السكان، حيث ستطفئ الأنوار في الجزيرة، وسيتم قطع إمدادات الغاز والمياه، وستعمل وسائل النقل العام بشكل متقطع.
وخلص ستافريديس إلى أن الصين ستأخذ استراحة بعد ذلك لتقييم الوضع، مضيفا أن بكين ستدرس ما إذا كان شعب تايوان سيكون مستعدًا بعد ذلك للدفاع عن نفسه، وكذلك رد فعل الولايات المتحدة وبقية العالم.
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