https://sputnikarabic.ae/20230423/دول-البلطيق-غاضبة-من-الصين-بسبب-تصريحات-سفيرها-لدى-فرنسا-1076195603.html
دول البلطيق "غاضبة" من الصين بسبب تصريحات سفيرها لدى فرنسا
دول البلطيق "غاضبة" من الصين بسبب تصريحات سفيرها لدى فرنسا
وجهت دول البلطيق إدانة شديدة لتصريحات السفير الصيني لدى فرنسا، ليو شاي، حول مدى قانونية استقلال ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T10:01+0000
2023-04-23T10:01+0000
2023-04-23T10:05+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102181/25/1021812599_0:178:3001:1866_1920x0_80_0_0_02a64d99c1bfd4facb32120e1293ebef.jpg
وقال الدبلوماسي الصيني خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية فرنسية، إن "دول الاتحاد السوفيتي السابق (بما فيها ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) ليس لديها مكانة قانونية فعالة على مستوى القانون الدولي، حيث لا توجد اتفاقية دولية تحدد وضعها كدول ذات سيادة". وفيما يخص شبه جزيرة القرم، قال السفير: "إن القرم تنتمي في الأصل إلى روسيا".ورد وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيكس، على تصريحات رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية في فرنسا وصفاً كلامه بغير المقبول، مضيفا أن ريغا تنتظر ردا رسميا من بكين. في حين وصفت وزارة الخارجية الإستونية موقف الدبلوماسي الصيني بأنه "غير مفهوم". وقررت وزارات خارجية دول البلطيق الثلاث استدعاء السفراء الصينيين للحصول على شرح عن القضية.
https://sputnikarabic.ae/20230415/رئيس-برلمان-القرم-يدعو-ترامب-وماسك-لزيارة-شبه-الجزيرة--1075945432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102181/25/1021812599_138:0:2862:2043_1920x0_80_0_0_0ad46d76861f8147306b359ce0a78e5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دول البلطيق "غاضبة" من الصين بسبب تصريحات سفيرها لدى فرنسا
10:01 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 23.04.2023) تابعنا عبر
وجهت دول البلطيق إدانة شديدة لتصريحات السفير الصيني لدى فرنسا، ليو شاي، حول مدى قانونية استقلال ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.
وقال الدبلوماسي الصيني خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية فرنسية، إن "دول الاتحاد السوفيتي السابق (بما فيها ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) ليس لديها مكانة قانونية فعالة على مستوى القانون الدولي، حيث لا توجد اتفاقية دولية تحدد وضعها كدول ذات سيادة".
وفيما يخص شبه جزيرة القرم، قال السفير: "إن القرم تنتمي في الأصل إلى روسيا".
ورد وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيكس، على تصريحات رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية في فرنسا وصفاً كلامه بغير المقبول، مضيفا أن ريغا تنتظر ردا رسميا من بكين. في حين وصفت وزارة الخارجية الإستونية موقف الدبلوماسي الصيني بأنه "غير مفهوم".
وقررت وزارات خارجية دول البلطيق الثلاث استدعاء السفراء الصينيين للحصول على شرح عن القضية.