عربي
مراسل سبوتنيك: قصف إسرائيلي على موقع (قرص النفل) غرب مدينة حضر بريف القنيطرة
https://sputnikarabic.ae/20230423/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يعلن-بدء-مفاوضات-بين-حكومته-وجبهة-تحرير-أورومو-المسلحة-يوم-الثلاثاء-1076206767.html
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن بدء مفاوضات بين حكومته و"جبهة تحرير أورومو" المسلحة يوم الثلاثاء
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن بدء مفاوضات بين حكومته و"جبهة تحرير أورومو" المسلحة يوم الثلاثاء
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، "بدء مفاوضات مع "جيش تحرير أورومو" في تنزانيا بعد غد الثلاثاء". 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T20:27+0000
2023-04-23T20:27+0000
أخبار إثيوبيا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104323/35/1043233551_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_87aa4f8fc238fd440d0d93e105190bef.jpg
وقال أبي أحمد، في تصريحات صحفية،"ستبدأ جولة مفاوضات معهم (جيش تحرير أورومو) بعد غد في تنزانيا".ويعد جيش تحرير أورومو جماعة محظورة منشقة عن جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة معارضة سابقة كانت محظورة وعادت من المنفى بعدما تولي آبي السلطة في 2018.وفي وقت سابق من العام الماضي، كشفت الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن "أكثر من 20 مليون شخص في إثيوبيا يحتاجون للمساعدة هذا العام، ما يقرب من ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال".وأصافت: "إثيوبيا تواجه أسوأ موجة جفاف في السنوات الأربعين الماضية، والتأثير واضح في المزيد من المناطق في جنوب وشرق البلاد، مشيرة إلى "تفاقم مستويات سوء التغذية ونفوق أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية".وكانت إثيوبيا شهدت توترات عرقية واسعة النطاق في عدة مناطق، معظمها بسبب المظالم التاريخية والتوترات السياسية.
https://sputnikarabic.ae/20220817/إثيوبيا-جيش-تحرير-أورومو-يعرض-هدنة-إنسانية-لتسهيل-دعم-الجياع-1066547167.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104323/35/1043233551_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7df247f2201aae500167145b97e010d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إثيوبيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن بدء مفاوضات بين حكومته و"جبهة تحرير أورومو" المسلحة يوم الثلاثاء

20:27 GMT 23.04.2023
© Sputnik . Михаил Метцель / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Михаил Метцель
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، "بدء مفاوضات مع "جيش تحرير أورومو" في تنزانيا بعد غد الثلاثاء".
وقال أبي أحمد، في تصريحات صحفية،"ستبدأ جولة مفاوضات معهم (جيش تحرير أورومو) بعد غد في تنزانيا".
ويعد جيش تحرير أورومو جماعة محظورة منشقة عن جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة معارضة سابقة كانت محظورة وعادت من المنفى بعدما تولي آبي السلطة في 2018.
جنود في الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
إثيوبيا... "جيش تحرير أورومو" يعرض "هدنة إنسانية" لتسهيل دعم الجياع
17 أغسطس 2022, 20:27 GMT
وفي وقت سابق من العام الماضي، كشفت الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن "أكثر من 20 مليون شخص في إثيوبيا يحتاجون للمساعدة هذا العام، ما يقرب من ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال".
وأصافت: "إثيوبيا تواجه أسوأ موجة جفاف في السنوات الأربعين الماضية، والتأثير واضح في المزيد من المناطق في جنوب وشرق البلاد، مشيرة إلى "تفاقم مستويات سوء التغذية ونفوق أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية".
وكانت إثيوبيا شهدت توترات عرقية واسعة النطاق في عدة مناطق، معظمها بسبب المظالم التاريخية والتوترات السياسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала