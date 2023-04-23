https://sputnikarabic.ae/20230423/زاخاروفا-عدم-إصدار-أمريكا-تأشيرات-للصحفيين-الروس-تلاعب-بموضوع-حرية-التعبير-1076199001.html
زاخاروفا: عدم إصدار أمريكا تأشيرات للصحفيين الروس تلاعب بموضوع حرية التعبير
زاخاروفا: عدم إصدار أمريكا تأشيرات للصحفيين الروس تلاعب بموضوع حرية التعبير
أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف للمشاركة في... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T13:44+0000
2023-04-23T13:44+0000
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وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيلغرام": "قبل 40 دقيقة من مغادرة الصحفيين إلى نيويورك، عندما سئلت السفارة الأمريكية عن عدم إصدار التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام، صرّحت السفارة فقط "نحن نعمل على ذلك".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة أساءت استخدام موقف البلاد، كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة عند إصدار تأشيرات للوفد الروسي إلى مجلس الأمن الدولي.وأشار الوزير إلى أنه لم يحصل جميع أعضاء الوفد الروسي على تأشيرات دخول، ولم يتم إصدار مثل هذه الوثائق للصحفيين الروس على الإطلاق. ولفت لافروف الانتباه إلى أن الجانب الأمريكي لم يشرح بأي شكل من الأشكال عدم إصدار تأشيرات لممثلي وسائل الإعلام الروسية.تترأس روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، ومن المقرر أن يشارك لافروف في اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 24 و 25 أبريل / نيسان.
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
زاخاروفا: عدم إصدار أمريكا تأشيرات للصحفيين الروس تلاعب بموضوع حرية التعبير
13:44 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 13:45 GMT 23.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيلغرام": "قبل 40 دقيقة من مغادرة الصحفيين إلى نيويورك، عندما سئلت السفارة الأمريكية عن عدم إصدار التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام، صرّحت السفارة فقط "نحن نعمل على ذلك".
وأشارت إلى أن "التلاعب في موضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين أمر واضح".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة أساءت استخدام موقف البلاد، كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة عند إصدار تأشيرات للوفد الروسي إلى مجلس الأمن الدولي.
وأشار الوزير إلى أنه لم يحصل جميع أعضاء الوفد الروسي على تأشيرات دخول، ولم يتم إصدار مثل هذه الوثائق للصحفيين الروس على الإطلاق. ولفت لافروف الانتباه إلى أن الجانب الأمريكي لم يشرح بأي شكل من الأشكال عدم إصدار تأشيرات لممثلي وسائل الإعلام الروسية.
تترأس روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، ومن المقرر أن يشارك لافروف في اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 24 و 25 أبريل / نيسان.