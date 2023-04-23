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https://sputnikarabic.ae/20230423/ميدفيديف-يعلق-على-فكرة-مجموعة-السبع-حظر-تصدير-البضائع-إلى-روسيا-1076198078.html
ميدفيديف يعلق على فكرة مجموعة "السبع" حظر تصدير البضائع إلى روسيا
ميدفيديف يعلق على فكرة مجموعة "السبع" حظر تصدير البضائع إلى روسيا
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه إذا استمرت دول مجموعة "السبع" في حظر تصدير البضائع إلى روسيا، فإن اتفاقية الحبوب و"أشياء أخرى كثيرة"... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T12:48+0000
2023-04-23T12:48+0000
روسيا
العالم
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وكتب ميدفيديف في قناته على "تلغرام": "إن فكرة الحمقى من مجموعة الدول السبع بشأن فرض حظر شامل على تصدير البضائع إلى بلدنا فكرة "رائعة"، لأنها تعني أيضًا وقفًا مضادًا لاستيراد البضائع من بلدنا في أكثر الفئات حساسية لمجموعة السبع. في هذه الحالة، ستنتهي صفقة الحبوب بالنسبة لهم، وسيفقدون الكثير مما يحتاجون إليه".وفي السياق نفسه، امتنع وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، يوم الجمعة، عن الرد على سؤال يتعلق بفرض حظر شامل على الصادرات إلى روسيا، والذي يُزعم أنه تجري مناقشته قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو/ أيار المقبل. وأشار إلى حقيقة مفادها بأن "المسألة تمس المفاوضات الدبلوماسية".
https://sputnikarabic.ae/20230421/مجموعة-السبع-تدرس-فرض-حظر-كامل-على-الصادرات-إلى-روسيا-1076140603.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ميدفيديف يعلق على فكرة مجموعة "السبع" حظر تصدير البضائع إلى روسيا

12:48 GMT 23.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه إذا استمرت دول مجموعة "السبع" في حظر تصدير البضائع إلى روسيا، فإن اتفاقية الحبوب و"أشياء أخرى كثيرة" ستنتهي بالنسبة لها.
وكتب ميدفيديف في قناته على "تلغرام": "إن فكرة الحمقى من مجموعة الدول السبع بشأن فرض حظر شامل على تصدير البضائع إلى بلدنا فكرة "رائعة"، لأنها تعني أيضًا وقفًا مضادًا لاستيراد البضائع من بلدنا في أكثر الفئات حساسية لمجموعة السبع. في هذه الحالة، ستنتهي صفقة الحبوب بالنسبة لهم، وسيفقدون الكثير مما يحتاجون إليه".

في وقت سابق، ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، نقلاً عن مصادر في الحكومة اليابانية، أن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر على تصدير جميع السلع تقريبًا إلى روسيا.

من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة "السبع" تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا
21 أبريل, 04:55 GMT
وفي السياق نفسه، امتنع وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، يوم الجمعة، عن الرد على سؤال يتعلق بفرض حظر شامل على الصادرات إلى روسيا، والذي يُزعم أنه تجري مناقشته قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو/ أيار المقبل. وأشار إلى حقيقة مفادها بأن "المسألة تمس المفاوضات الدبلوماسية".
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