https://sputnikarabic.ae/20230423/زيادة-التوتر-بين-روسيا-وألمانيا-بعد-طرد-موسكو-أكثر-من-20-دبلوماسيا-ألمانيا-1076199908.html

زيادة التوتر بين روسيا وألمانيا بعد طرد موسكو أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا

زيادة التوتر بين روسيا وألمانيا بعد طرد موسكو أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد "أكثر من 20" دبلوماسيا ألمانيا، كردّ على إجراء مماثل اتخذته برلين. 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T14:03+0000

2023-04-23T14:03+0000

2023-04-23T14:03+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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زيادة التوتر بين روسيا وألمانيا بعد طرد موسكو أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا.. مصر تحذر من التدخل الخارجي في الأزمة السودانية زيادة التوتر بين روسيا وألمانيا بعد طرد موسكو أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا.. مصر تحذر من التدخل الخارجي في الأزمة السودانية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إنّه تمّ طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً من روسيا، وأضافت زاخاروفا: "اتخذت السلطات الألمانية قراراً بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا"، منددة بشدة بتصرفات برلين "التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية".وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إن برلين وموسكو تواصلتا حول حجم التمثيل الدبلوماسي لكل منهما خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفاً أن وصول طائرة تابعة للحكومة الروسية إلى برلين مرتبط بهذا الأمر. وقال بيان وزارة الخارجية الروسية إن موسكو أخطرت السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل (نيسان).وقال أستاذ العلوم السياسية، خالد العزي، لعالم سبوتنيك إن العلاقات بين روسيا والغرب تأخذ منحى جديد في العملية الدبلوماسية في إطار الخلاف الجاري .وذكر أن هذا المنحى تصعيدي أكبر في إطار الصراع المعلوماتي والاقتصادي والدبلوماسي، مما يعني أن هناك مسار مختلف لطبيعة الأحداث بين الطرفين، لكن هذا يؤكد أن الحرب أدت إلى خسائر لجميع الأطراف، مبينا أن الحرب الدبلوماسية تأتي ضمن توجهات الدول عندما يكون هناك صراع متعدد الأوجه مع أي دولة.مصر تحذر من التدخل الخارجي في الأزمة السودانية والجيش السوداني يعلن خرق الهدنةحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من التدخل الخارجي في الأوضاع الحالية في السودان. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السويدي، بشكري .وقال الوزير المصري إنه من الضروري "امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب".و نشر الجيش السوداني بيانا، أعلن فيه أن "قوات الدعم السريع خرقت الهدنة" التي تم التوصل اليها وتنتهي الأحد 23 ابريل نيسان .في الوقت نفسه دعت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، إلى فتح ممرات آمنة للمدنين وتنفيذ هدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تستمر إلى 10 أيام.وأكدت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ في بيان أنه وفقا ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﺪد ضحايا اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وقعت أكثر الوفيات بين الأطفال والنساء بنسبة (53%) أطفال و(23%) نساء من إجمالي عدد القتلى من دون ذكر ارقام بأعداد الضحايا .قال الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات، أحمد عليبة، إن التحذير المصري يتم توجيهه بشكل عام، مشيرا إلى أن القاهرة تركز على التحذير من فكرة العسكرة في الإمدادات لطرفي الصراع مما يؤدي إلى استمرار الصراع ووصوله إلى مستوى أعلى من العنف.وأوضح أن سيولة الحدود الموجودة في السودان ودول الجوار تؤدي إلى سهولة وصول أسلحة للطرفين، مشددا على أن المسؤولية تقع على عاتق دول لها أهداف معينة، وتدعم جماعات مسلحة، وهذا ما جرى في مناطق مختلفة في المنطقة خلال العقد الماضي.حماس وفتح والجهاد الإسلامي يحذرون من التصعيد بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مصلى باب الرحمةقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن اقتحام القوات الإسرائيلية لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وتخريبها مكوناته، إصرار على تصعيد حربها الدينية على المقدسات في مدينة القدس.وأضاف أن ذلك يعني أن المعركة على هوية المسجد الأقصى مفتوحة والصراع متواصل حتى حسم هذه المعركة لتثبت هوية المسجد الأقصى الفلسطينية العربية الإسلامية. وقال ان على حكومة نتنياهو الالتزام بالوضع الحالي في المدينة المقدسة وعدم جر المنطقة لحرب دينية لا تستطيع وقفها.من جهته، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن اعتداء القوات الإسرائيلية وقيامها بالتخريب المتعمد لمصلى باب الرحمة هو عدوان يأتي في سياق حرب الاحتلال الممنهجة التي تستهدف المسجد الأقصى. وشدد على أن مصلى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال السيطرة عليه أو التحكم فيه.قال مدير مركز القدس للدراسات، حسن خاطر، لعالم سبوتنيك إن ما جرى في مصلى باب الرحمة يعتبر جريمة في محاولة لاستئناف مشروع وأطماع في المسجد الأقصى.وبيّن أن "الاحتلال حاول سابقا السيطرة على نفس الموقع لتحويله إلى كنيس، ولكن تصدى له المصلون وفشلت المحاولات، لكنه عاد مجددا للمحاولة".واعتبر موقف الفصائل الفلسطينية مهم لتحديد مسار الأحداث القادمة والرد على ارتكاب إسرائيل أي جريمة مما يجعله يحسب ألف حساب لمثل هذه المواقف."أنصار الله" تحذر السعودية من نقض التفاهمات وتهدد بمعارك في العمقحذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، ، السعودية التي تقود التحالف العربي، من أي تراجع في التفاهمات التي توصل إليها الطرفان بشأن وقف الصراع الدائر في اليمن للعام التاسع على التوالي.جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من "أنصار الله" اللواء الركن محمد العاطفي، خلال زيارته جبهات القتال في محافظة الحديدة غربي اليمن .وحذر العاطفي دول التحالف العربي من أي التفاف أو مناورات في التعاطي مع هذه التفاهمات لأن أي نقض أو مراوغة لأي اتفاق أو تفاهم سيعود بالخسران عليها .وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت السبت الماضي أن "فريقها عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء شهدت نقاشات متعمّقة بشأن الوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، وسوف تستكمل اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية".قال المحلل السياسي حامد البخيتي :وزير المالية المصري يعلن عن حزمة إجراءات للتعامل مع تصنيف "ستاندرد أند بورز" للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبيةأكد وزير مالية مصر محمد معيط أن بلاده ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف التي دفعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" لتعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية.وصرح الوزير بأن قرار "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى "B" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري، نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة.وأضاف أن أهمها تتعلق بتداعيات النزاع المسلح في أوروبا وما تلاه من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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