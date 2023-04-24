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https://sputnikarabic.ae/20230424/إصابة-4-إسرائيليين-في-عملية-دهس-بالقدس-فيديوهات-1076232578.html
إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس.. فيديوهات
إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس.. فيديوهات
أصيب 4 إسرائيليين، من بينهم حالة خطيرة، في عملية دهس، اليوم الإثنين، قرب سوق محانيه يهودا بالقدس. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T13:52+0000
2023-04-24T13:52+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رجلا يبلغ من العمر نحو 50 عاما أصيب بجروح خطيرة فيما أصيبت امرأتان في الثلاثينات من العمر بجروح متوسطة، وأصيب شخص رابع بجروح طفيفة.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الهجوم وقع بالقرب من المكان الذي سيقام فيه حفل افتتاح فعاليات يوم الذكرى الـ 75 لتأسيس دولة إسرائيل. وتلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آخر المستجدات بشأن عملية الدهس.من جانبه، ذكر موقع "والا" العبري، أن الهجوم أسفر عن إصابة 4 إسرائيليين وتم تحييد المنفذ، دون التطرق لمدى خطورة إصابته.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم, أخبار العالم الآن

إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس.. فيديوهات

13:52 GMT 24.04.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAآثار انفجار وقع في محطة حافلات عامة عند مدخل مدينة القدس - إسرائيل
آثار انفجار وقع في محطة حافلات عامة عند مدخل مدينة القدس - إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أصيب 4 إسرائيليين، من بينهم حالة خطيرة، في عملية دهس، اليوم الإثنين، قرب سوق محانيه يهودا بالقدس.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رجلا يبلغ من العمر نحو 50 عاما أصيب بجروح خطيرة فيما أصيبت امرأتان في الثلاثينات من العمر بجروح متوسطة، وأصيب شخص رابع بجروح طفيفة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الهجوم وقع بالقرب من المكان الذي سيقام فيه حفل افتتاح فعاليات يوم الذكرى الـ 75 لتأسيس دولة إسرائيل. وتلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آخر المستجدات بشأن عملية الدهس.
من جانبه، ذكر موقع "والا" العبري، أن الهجوم أسفر عن إصابة 4 إسرائيليين وتم تحييد المنفذ، دون التطرق لمدى خطورة إصابته.
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