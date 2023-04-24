https://sputnikarabic.ae/20230424/الشؤون-الخارجية-للاتحاد-الأوروبي-يناقش-اليوم-منح-تونس-مساعدات-مالية-عاجلة-1076214685.html
"الشؤون الخارجية" للاتحاد الأوروبي يناقش اليوم منح تونس مساعدات مالية عاجلة
"الشؤون الخارجية" للاتحاد الأوروبي يناقش اليوم منح تونس مساعدات مالية عاجلة
يناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مسألة منح تونس مساعدات عاجلة على وقع تدفق المهاجرين غير النظاميين والأزمة الاقتصادية الخانقة التي... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T07:49+0000
2023-04-24T07:49+0000
2023-04-24T07:49+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
إيطاليا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062321253_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f5c64b32284050d7ac5218e818e98819.jpg
وبحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية يناقش المجلس في اجتماعه المنعقد بلوكسمبورغ، توجيه مساعدات عاجلة لتونس بضغوط من بعض الدول الأعضاء، تتقدمها إيطاليا وفرنسا.وتعتبر تونس شريكا للاتحاد الأوروبي الذي يستأثر بأكثر من 70% من معاملاتها الاقتصادية والتجارية الخارجية.وتهدف المساعدات المقترحة "إلى منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية هذا العام"، وفق المصدر ذاته.وتدفع إيطاليا نحو تحرك مالي سريع من الاتحاد الأوروبي لتونس على وقع موجات قياسية للهجرة غير النظامية من سواحلها إلى أوروبا.وقدرت أعداد من وصلوا من تونس إلى السواحل الإيطالية خلال العام الجاري بما يزيد على 30 ألف مهاجر.وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، صرح أخيرا بأن الهجرة غير النظامية زادت بنسبة 100% من تونس.وأكد أن الاتحاد الأوروبي "لم يظهر تضامنا كافيا معنا حتى الآن… إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا".وتسجل تونس التي يبعد ساحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للمغادرة إلى إيطاليا.وقبل نحو أسبوعين، أعلن الحرس الوطني التونسي أنه أنقذ أو اعترض "14406 أشخاص، 13138 منهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقي تونسيون"، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أكثر من خمسة أضعاف الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230420/وزيرا-الداخلية-التونسي-والإيطالي-يبحثان-جهود-التصدي-للهجرة-غير-الشرعية-1076134013.html
https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-جبهة-الخلاص-التونسية-الوضع-الاقتصادي-والاجتماعي-انهار-منذ-وصول-سعيد-للسلطة-1072270412.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062321253_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_38a831ba623d53359877fbd0f37e6187.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا, العالم العربي
"الشؤون الخارجية" للاتحاد الأوروبي يناقش اليوم منح تونس مساعدات مالية عاجلة
تابعنا عبر
يناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مسألة منح تونس مساعدات عاجلة على وقع تدفق المهاجرين غير النظاميين والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها البلد العربي.
وبحسب إذاعة
"موزاييك إف إم" التونسية يناقش المجلس في اجتماعه المنعقد بلوكسمبورغ، توجيه مساعدات عاجلة لتونس بضغوط من بعض الدول الأعضاء، تتقدمها إيطاليا وفرنسا.
وتعتبر تونس شريكا للاتحاد الأوروبي الذي يستأثر بأكثر من 70% من معاملاتها الاقتصادية والتجارية الخارجية.
وتهدف المساعدات المقترحة "إلى منع الانهيار الاقتصادي
وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية هذا العام"، وفق المصدر ذاته.
وتدفع إيطاليا
نحو تحرك مالي سريع من الاتحاد الأوروبي لتونس على وقع موجات قياسية للهجرة غير النظامية من سواحلها إلى أوروبا.
وقدرت أعداد من وصلوا من تونس إلى السواحل الإيطالية خلال العام الجاري بما يزيد على 30 ألف مهاجر.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، صرح أخيرا بأن الهجرة غير النظامية زادت بنسبة 100% من تونس.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي "لم يظهر تضامنا كافيا معنا حتى الآن… إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا".
وتسجل تونس التي يبعد ساحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
، بانتظام محاولات المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للمغادرة إلى إيطاليا.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن الحرس الوطني التونسي أنه أنقذ أو اعترض "14406 أشخاص، 13138 منهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقي تونسيون"، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أكثر من خمسة أضعاف الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022.