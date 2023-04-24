https://sputnikarabic.ae/20230424/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدة-فلاديميروفكا-في-دونيتسك-بـ5-قذائف-من-عيار-الناتو-1076217591.html
القوات الأوكرانية تستهدف بلدة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف من "عيار الناتو"
القوات الأوكرانية تستهدف بلدة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف من "عيار الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T09:27+0000
2023-04-24T09:27+0000
2023-04-24T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الممثلية عبر"تلغرام": "تم تسجيل استهداف ناري من قبل القوات المسلحة الأوكراني، في الساعة الـ9:30 في اتجاه بلدة كاتيرينوفكا - بلدة فلاديميروفكا بـ 5 قذائف من عيار 155 ملم".ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وكذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sputnikarabic.ae/20230423/القوات-الأوكرانية-يقصف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-40-مرة-خلال-24-ساعة-1076208746.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف بلدة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف من "عيار الناتو"
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف من عيار الناتو (155 ملم) على بلدة فلاديميروفكا بمنطقة فولنوفاخا الخاضعة لسيطرة الجمهورية.
وجاء في بيان الممثلية عبر"تلغرام": "تم تسجيل استهداف ناري من قبل القوات المسلحة الأوكراني، في الساعة الـ9:30 في اتجاه بلدة كاتيرينوفكا - بلدة فلاديميروفكا بـ 5 قذائف من عيار 155 ملم".
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وكذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".