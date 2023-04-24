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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230424/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدة-فلاديميروفكا-في-دونيتسك-بـ5-قذائف-من-عيار-الناتو-1076217591.html
القوات الأوكرانية تستهدف بلدة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف من "عيار الناتو"
القوات الأوكرانية تستهدف بلدة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف من "عيار الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T09:27+0000
2023-04-24T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الممثلية عبر"تلغرام": "تم تسجيل استهداف ناري من قبل القوات المسلحة الأوكراني، في الساعة الـ9:30 في اتجاه بلدة كاتيرينوفكا - بلدة فلاديميروفكا بـ 5 قذائف من عيار 155 ملم".ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وكذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sputnikarabic.ae/20230423/القوات-الأوكرانية-يقصف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-40-مرة-خلال-24-ساعة-1076208746.html
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القوات الأوكرانية تستهدف بلدة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف من "عيار الناتو"

09:27 GMT 24.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصور تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف من عيار الناتو (155 ملم) على بلدة فلاديميروفكا بمنطقة فولنوفاخا الخاضعة لسيطرة الجمهورية.
وجاء في بيان الممثلية عبر"تلغرام": "تم تسجيل استهداف ناري من قبل القوات المسلحة الأوكراني، في الساعة الـ9:30 في اتجاه بلدة كاتيرينوفكا - بلدة فلاديميروفكا بـ 5 قذائف من عيار 155 ملم".
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال 24 ساعة
أمس, 22:58 GMT
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وكذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
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