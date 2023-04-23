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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/القوات-الأوكرانية-يقصف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-40-مرة-خلال-24-ساعة-1076208746.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال 24 ساعة
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، بإطلاقها 275 قذيفة، وفقًا لتقارير المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T22:58+0000
2023-04-23T22:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية عبر" تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 40 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 31 مرة من راجمات مدفعية من عيار 155 ملم. على (محور) غورلوفكا - 3 قصف من مدفعية عيار 155 ملم. (على محور) ياسينوفاتا، 5 قصف من مدفعية عيار 155 ملم، على فولناخسكوي قصف واحد من مدفعية عيار 155 ملم ".تم إطلاق ما مجموعه 275 وحدة ذخيرة من عيارات مختلفة.تعرضت مناطق ثماني مدن وبلدات في جمهورية دونيتسك للقصف هي: زايتسيفو، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، ياكوفليفكا، مدينة دونيتسك (مناطق كييفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، ببتروفسكي)، ميكيفكا (مناطق سوفيتسكي، تشيرفونوغفارديسكي، كيروفسكي)، أليكساندوفكا.خلال الـ24 ساعة الماضية، وردت معلومات عن مقتل ثلاثة مدنيين بمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي في مدينة ميكيفكا، وأصيب ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي بتروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي في ميكيفكا وأوليكساندريفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230423/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ13-قذيفة-من-عيار-الناتو-1076208025.html
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قصف مدفعي, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
قصف مدفعي, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال 24 ساعة

22:58 GMT 23.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، بإطلاقها 275 قذيفة، وفقًا لتقارير المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية عبر" تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 40 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 31 مرة من راجمات مدفعية من عيار 155 ملم. على (محور) غورلوفكا - 3 قصف من مدفعية عيار 155 ملم. (على محور) ياسينوفاتا، 5 قصف من مدفعية عيار 155 ملم، على فولناخسكوي قصف واحد من مدفعية عيار 155 ملم ".
تم إطلاق ما مجموعه 275 وحدة ذخيرة من عيارات مختلفة.
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ13 قذيفة من عيار الناتو
21:39 GMT
تعرضت مناطق ثماني مدن وبلدات في جمهورية دونيتسك للقصف هي: زايتسيفو، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، ياكوفليفكا، مدينة دونيتسك (مناطق كييفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، ببتروفسكي)، ميكيفكا (مناطق سوفيتسكي، تشيرفونوغفارديسكي، كيروفسكي)، أليكساندوفكا.
خلال الـ24 ساعة الماضية، وردت معلومات عن مقتل ثلاثة مدنيين بمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي في مدينة ميكيفكا، وأصيب ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي بتروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي في ميكيفكا وأوليكساندريفكا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
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