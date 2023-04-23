https://sputnikarabic.ae/20230423/القوات-الأوكرانية-يقصف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-40-مرة-خلال-24-ساعة-1076208746.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال 24 ساعة
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، بإطلاقها 275 قذيفة، وفقًا لتقارير المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T22:58+0000
2023-04-23T22:58+0000
2023-04-23T22:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية عبر" تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 40 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 31 مرة من راجمات مدفعية من عيار 155 ملم. على (محور) غورلوفكا - 3 قصف من مدفعية عيار 155 ملم. (على محور) ياسينوفاتا، 5 قصف من مدفعية عيار 155 ملم، على فولناخسكوي قصف واحد من مدفعية عيار 155 ملم ".تم إطلاق ما مجموعه 275 وحدة ذخيرة من عيارات مختلفة.تعرضت مناطق ثماني مدن وبلدات في جمهورية دونيتسك للقصف هي: زايتسيفو، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، ياكوفليفكا، مدينة دونيتسك (مناطق كييفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، ببتروفسكي)، ميكيفكا (مناطق سوفيتسكي، تشيرفونوغفارديسكي، كيروفسكي)، أليكساندوفكا.خلال الـ24 ساعة الماضية، وردت معلومات عن مقتل ثلاثة مدنيين بمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي في مدينة ميكيفكا، وأصيب ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي بتروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي في ميكيفكا وأوليكساندريفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230423/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ13-قذيفة-من-عيار-الناتو-1076208025.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قصف مدفعي, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
قصف مدفعي, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال 24 ساعة
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، بإطلاقها 275 قذيفة، وفقًا لتقارير المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية عبر" تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 40 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 31 مرة من راجمات مدفعية
من عيار 155 ملم. على (محور) غورلوفكا - 3 قصف من مدفعية عيار 155 ملم. (على محور) ياسينوفاتا، 5 قصف من مدفعية عيار 155 ملم، على فولناخسكوي قصف واحد من مدفعية عيار 155 ملم ".
تم إطلاق ما مجموعه 275 وحدة
ذخيرة من عيارات مختلفة.
تعرضت مناطق ثماني مدن وبلدات في جمهورية دونيتسك للقصف هي: زايتسيفو، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، ياكوفليفكا، مدينة دونيتسك (مناطق كييفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، ببتروفسكي)، ميكيفكا (مناطق سوفيتسكي، تشيرفونوغفارديسكي، كيروفسكي)، أليكساندوفكا.
خلال الـ24 ساعة الماضية، وردت معلومات عن مقتل ثلاثة مدنيين بمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي في مدينة ميكيفكا، وأصيب ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي بتروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي في ميكيفكا وأوليكساندريفكا.