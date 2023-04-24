https://sputnikarabic.ae/20230424/عشية-ذكرى-تأسيسها-الـ75-عدد-سكان-إسرائيل-يقترب-من-10-ملايين-1076231449.html

عشية ذكرى تأسيسها الـ75.. عدد سكان إسرائيل يقترب من 10 ملايين

عشية ذكرى تأسيسها الـ75.. عدد سكان إسرائيل يقترب من 10 ملايين

وصل عدد سكان إسرائيل إلى 9 ملايين و727 ألف مواطن، نحو 21% منهم من العرب، بحسب إحصاء رسمي. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T13:18+0000

2023-04-24T13:18+0000

2023-04-24T13:18+0000

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ونشر المكتب المركزي للإحصاء اليوم الاثنين، بيانات عن السكان في إسرائيل عشية الذكرى الـ75 لتأسيسها، وفق قناة "كان" الرسمية.ويبلغ عدد سكان إسرائيل حاليا، 9.727 مليون نسمة، من بينهم 7 ملايين و145 ألف يهودي يشكلون ما نسبته 73.5% من إجمالي السكان.ووصل عدد الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (فلسطينيو عام 1948)، إلى مليونين و48 ألفا يشكلون 21% من السكان.ويعيش في إسرائيل 534 ألف مواطن من ديانات أخرى، دون تصنيف ديني في بطاقة الهوية (5.5%).وخلال العام الأخير، ازداد عدد سكان إسرائيل بمقدار 216 ألف نسمة (زيادة بنسبة 2.3%).وخلال هذه الفترة، ولد ما يقرب من 183 ألف طفل، ووصل ما يقرب 79 ألف مهاجر وتوفي ما يقرب من 51 ألفا.وتشير المعطيات إلى أن عدد سكان إسرائيل عند تأسيس الدولة بلغ 806 آلاف نسمة. يبلغ عدد سكان إسرائيل اليوم 12 ضعف عدد السكان وقت قيام الدولة.ومنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، وفد إليها أكثر من 3.3 مليون مهاجر، وصل نحو 1.5 مليون (43.7%) منهم منذ عام 1990.ووفق المعطيات، يعيش نحو 46% من إجمالي السكان اليهود في العالم في إسرائيل، ونحو 79% من اليهود في إسرائيل هم من مواليد الدولة العبرية.ومن بين سكان إسرائيل، نحو 28% هم من الأطفال في سن من 0 إلى 14 عاما ونحو 12% هم 65 عاما أو أكبر.وتوقع مكتب الإحصاء، أن يصل عدد سكان إسرائيل في عام 2030، إلى 11.1 مليون، وفي عام 2040 - 13.2 مليون، وفي عام 2048، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 15.2 مليون.

https://sputnikarabic.ae/20220920/عدد-سكان-إسرائيل-يصل-إلى-96-ملايين-21-منهم-عرب-1067995896.html

https://sputnikarabic.ae/20210904/تقرير-يكشف-عن-عدد-اليهود-في-العالم-وإسرائيل-1050039939.html

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