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https://sputnikarabic.ae/20230425/الإمارات-تعلن-فقدان-الاتصال-بالمركبة-التي-تحمل-المستكشف-راشد-قبل-هبوطها-على-القمر-1076282784.html
الإمارات تعلن فقدان الاتصال بالمركبة التي تحمل المستكشف "راشد" قبل هبوطها على القمر
الإمارات تعلن فقدان الاتصال بالمركبة التي تحمل المستكشف "راشد" قبل هبوطها على القمر
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الثلاثاء، فقدان الاتصال بالمركبة اليابانية "هاكوتو آر" التي تحمل على متنها المستكشف الإماراتي "راشد". 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T19:51+0000
2023-04-25T19:51+0000
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وكانت المركبة اليابانية قد بدأت في وقت سابق المرحلة الأولى من عملية الهبوط المقررة لها على سطح القمر، وجرت محاولات للاتصال بها لتأكيد نجاح هبوطها.وشرح حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ما جرى في اللحظات الأخيرة قبل فقدان الاتصال بالمركبة، قائلاً إن "المرحلة الأخيرة من الوصول إلى سطح القمر بدأت وانطلق العد التنازلي لهبوط المركبة الحاملة للمستكشف راشد".وأضاف: "بدأ تقليل سرعة المركبة حتى الوصول إلى سرعة الصفر بالنسبة لمنطقة الهبوط، ثم سيتم انتظار الإشارة من محطة التحكم في طوكيو".ولاحقاً، أعلنت شركة "آي سبيس" عن فقدان الاتصال بمركبة الهبوط "هاكوتو آر"، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة.وأكدت الشركة أن فريق "آي سبيس" يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.وقال تاكيشي هاكامادا، الرئيس التنفيذي للشركة في بث مباشر: "فقدنا الاتصال بالمركبة، لذلك علينا أن نفترض أننا لن نستطيع إكمال الهبوط على سطح القمر".ولا يزال مهندسو التحكم يحاولون في المهمة استعادة الاتصال بالمركبة.
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الفضاء, الأخبار
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الفضاء, الأخبار

الإمارات تعلن فقدان الاتصال بالمركبة التي تحمل المستكشف "راشد" قبل هبوطها على القمر

19:51 GMT 25.04.2023
© Photo / NASA / أمريكي على القمر
أمريكي على القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Photo / NASA /
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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الثلاثاء، فقدان الاتصال بالمركبة اليابانية "هاكوتو آر" التي تحمل على متنها المستكشف الإماراتي "راشد".
وكانت المركبة اليابانية قد بدأت في وقت سابق المرحلة الأولى من عملية الهبوط المقررة لها على سطح القمر، وجرت محاولات للاتصال بها لتأكيد نجاح هبوطها.
وشرح حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ما جرى في اللحظات الأخيرة قبل فقدان الاتصال بالمركبة، قائلاً إن "المرحلة الأخيرة من الوصول إلى سطح القمر بدأت وانطلق العد التنازلي لهبوط المركبة الحاملة للمستكشف راشد".
وأضاف: "بدأ تقليل سرعة المركبة حتى الوصول إلى سرعة الصفر بالنسبة لمنطقة الهبوط، ثم سيتم انتظار الإشارة من محطة التحكم في طوكيو".
ولاحقاً، أعلنت شركة "آي سبيس" عن فقدان الاتصال بمركبة الهبوط "هاكوتو آر"، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة.
وأكدت الشركة أن فريق "آي سبيس" يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.
وقال تاكيشي هاكامادا، الرئيس التنفيذي للشركة في بث مباشر: "فقدنا الاتصال بالمركبة، لذلك علينا أن نفترض أننا لن نستطيع إكمال الهبوط على سطح القمر".
ولا يزال مهندسو التحكم يحاولون في المهمة استعادة الاتصال بالمركبة.
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