https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-المولدوفي-على-خلفية-طرد-دبلوماسي-روسي-1076253961.html

الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي على خلفية طرد دبلوماسي روسي

الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي على خلفية طرد دبلوماسي روسي

أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن وصول سفير مولدوفا ليليان داريوس إلى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من بلاده. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T08:15+0000

2023-04-25T08:15+0000

2023-04-25T08:18+0000

الخارجية الروسية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:215:1365:983_1920x0_80_0_0_42c6135ad69ff70b431ecb29fdb1d77c.jpg

وذكرت المراسلة أن استدعاء السفير جاء بعد أن قامت مولدوفا بمنع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف من الدخول إلى البلاد.كما ذكرت أن مينيخانوف كان متوجها للمشاركة في مؤتمر "صداقة الشعوب" في مدينة غاغوزيا في مولدوفا.

https://sputnikarabic.ae/20230422/الخارجية-الروسية-موسكو-تقرر-طرد-عدد-من-الدبلوماسيين-الألمان-ردا-على-إجراء-مماثل-من-برلين-1076183799.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الخارجية الروسية, العالم