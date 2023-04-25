عربي
تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-المولدوفي-على-خلفية-طرد-دبلوماسي-روسي-1076253961.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي على خلفية طرد دبلوماسي روسي
الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي على خلفية طرد دبلوماسي روسي
أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن وصول سفير مولدوفا ليليان داريوس إلى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من بلاده. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T08:15+0000
2023-04-25T08:18+0000
الخارجية الروسية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:215:1365:983_1920x0_80_0_0_42c6135ad69ff70b431ecb29fdb1d77c.jpg
وذكرت المراسلة أن استدعاء السفير جاء بعد أن قامت مولدوفا بمنع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف من الدخول إلى البلاد.كما ذكرت أن مينيخانوف كان متوجها للمشاركة في مؤتمر "صداقة الشعوب" في مدينة غاغوزيا في مولدوفا.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الخارجية-الروسية-موسكو-تقرر-طرد-عدد-من-الدبلوماسيين-الألمان-ردا-على-إجراء-مماثل-من-برلين-1076183799.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:87:1365:1111_1920x0_80_0_0_619ef3196a72ddc233bf9bdb3de00772.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية, العالم
الخارجية الروسية, العالم

الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي على خلفية طرد دبلوماسي روسي

08:15 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 08:18 GMT 25.04.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن وصول سفير مولدوفا ليليان داريوس إلى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من بلاده.
وذكرت المراسلة أن استدعاء السفير جاء بعد أن قامت مولدوفا بمنع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف من الدخول إلى البلاد.

وقالت السفارة الروسية في مولدوفا إن السلطات المحلية لم توضح سبب هذا الإجراء.

وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
الخارجية الروسية: موسكو تقرر طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين
22 أبريل, 12:04 GMT
كما ذكرت أن مينيخانوف كان متوجها للمشاركة في مؤتمر "صداقة الشعوب" في مدينة غاغوزيا في مولدوفا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала