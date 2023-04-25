https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-المولدوفي-على-خلفية-طرد-دبلوماسي-روسي-1076253961.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي على خلفية طرد دبلوماسي روسي
الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي على خلفية طرد دبلوماسي روسي
أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن وصول سفير مولدوفا ليليان داريوس إلى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من بلاده. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T08:15+0000
2023-04-25T08:15+0000
2023-04-25T08:18+0000
الخارجية الروسية
العالم
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وذكرت المراسلة أن استدعاء السفير جاء بعد أن قامت مولدوفا بمنع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف من الدخول إلى البلاد.كما ذكرت أن مينيخانوف كان متوجها للمشاركة في مؤتمر "صداقة الشعوب" في مدينة غاغوزيا في مولدوفا.
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الخارجية الروسية, العالم
الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي على خلفية طرد دبلوماسي روسي
08:15 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 08:18 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر
أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن وصول سفير مولدوفا ليليان داريوس إلى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من بلاده.
وذكرت المراسلة أن استدعاء السفير
جاء بعد أن قامت مولدوفا بمنع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف من الدخول إلى البلاد.
وقالت السفارة الروسية في مولدوفا إن السلطات المحلية لم توضح سبب هذا الإجراء.
كما ذكرت أن مينيخانوف كان متوجها للمشاركة في مؤتمر "صداقة الشعوب" في مدينة غاغوزيا في مولدوفا.