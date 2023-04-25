https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-الروسية-تعلق-على-ترشح-بايدن-لولاية-ثانية-1076272997.html
الخارجية الروسية تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية
الخارجية الروسية تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو في سياق نية الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، لإعادة انتخابه لفترة... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T13:59+0000
2023-04-25T13:59+0000
2023-04-25T13:59+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للقناة "الأولى" الروسية، معلقة على نية بايدن الترشح لفترة رئاسية ثانية: "سننطلق من الخطوات العملية التي ستتخذها واشنطن في السياسة الواقعية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.وتوقعت وسائل الإعلام الأميركية، قبل ذلك، أن بايدن يعلن عن خططه للتنافس من أجل إعادة انتخابه في 25 أبريل/ نيسان، أي بعد أربع سنوات بالضبط من إعلانه عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230425/نائب-في-الكونغرس-يصف-بايدن-بأنه-أناني-وأسوأ-رئيس-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1076269480.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو في سياق نية الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، ستنطلق من خطوات واشنطن العملية في السياسة الواقعية.
موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للقناة "الأولى" الروسية، معلقة على نية بايدن الترشح لفترة رئاسية ثانية: "سننطلق من الخطوات العملية التي ستتخذها واشنطن في السياسة الواقعية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
وتوقعت وسائل الإعلام الأميركية، قبل ذلك، أن بايدن يعلن عن خططه للتنافس من أجل إعادة انتخابه في 25 أبريل/ نيسان، أي بعد أربع سنوات بالضبط من إعلانه عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.
وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.