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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/السويد-تعلن-طرد-5-دبلوماسيين-روس--1076273309.html
السويد تعلن طرد 5 دبلوماسيين روس
السويد تعلن طرد 5 دبلوماسيين روس
أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت طرد خمسة دبلوماسيين روس، بزعم انخراطهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T14:03+0000
2023-04-25T14:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بيلستروم، لقناة "إس في تي" السويدية : "استدعت السويد، السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف، وأبلغته أن خمسة من موظفي السفارة عليهم مغادرة البلاد، لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأنشطتهم على أراضينا لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".وكانت السويد طردت، في نيسان/ أبريل، من العام الماضي، ثلاثة دبلوماسيين روس.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، أن 15 دبلوماسياً روسياً غير مرغوب بهم، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض القنصليات الروسية؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتأتي هذه الإجراءات، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

السويد تعلن طرد 5 دبلوماسيين روس

14:03 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت طرد خمسة دبلوماسيين روس، بزعم انخراطهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي.
وقال بيلستروم، لقناة "إس في تي" السويدية : "استدعت السويد، السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف، وأبلغته أن خمسة من موظفي السفارة عليهم مغادرة البلاد، لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأنشطتهم على أراضينا لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".
وكانت السويد طردت، في نيسان/ أبريل، من العام الماضي، ثلاثة دبلوماسيين روس.
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11:05 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، أن 15 دبلوماسياً روسياً غير مرغوب بهم، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".
وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض القنصليات الروسية؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتأتي هذه الإجراءات، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة
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