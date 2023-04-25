https://sputnikarabic.ae/20230425/باتروشيف-يدعو-العلماء-الروس-لمواجهة-الخطط-الأمريكية-للحرب-البيولوجية-1076267339.html

باتروشيف يدعو العلماء الروس لمواجهة الخطط الأمريكية للحرب البيولوجية

باتروشيف يدعو العلماء الروس لمواجهة الخطط الأمريكية للحرب البيولوجية

صرّح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أنه يتعين على العلماء الروس معارضة الخطط الأمريكية لشن حرب بيولوجية ضد روسيا ودول أخرى. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T11:53+0000

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روسيا

العالم

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وقال باتروشيف خلال اجتماع للمجلس العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي: "البحث البيولوجي الخاص، الذي تستخدمه الولايات المتحدة في تطوير البرامج العسكرية، يتطلب اهتمامًا وثيقًا من مجتمعنا العلمي. يجب أن يكون حول التصدي الفعال للإعداد الفعلي لحرب بيولوجية ضد روسيا ودول أخرى".وأشار باتروشيف إلى أن الغرب من بين المهام ذات الأولوية بالنسبة له هو تدمير العلوم الروسية، لكنه لن يكون قادرًا على القيام بذلك.ولفت باتروشيف إلى أن الغرب يعمل على تدمير العلم الروسي وتشويه سمعته وحرمانه من القدرة التنافسية كأحد المهام ذات الأولوية.وأكد باتروشيف أن هذا لا يعني عزل المجتمع الأكاديمي المحلي عن العالم. وأوضح "على العكس من ذلك، قدم علماؤنا ولا يزالون يقدمون مساهمة كبيرة في التقدم العالمي".

https://sputnikarabic.ae/20230424/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-يدعو-بلاده-إلى-التوقف-عن-مساعدة-أوكرانيا-1076243033.html

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