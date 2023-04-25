https://sputnikarabic.ae/20230425/بايدن-يعلن-رسميا-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-عام-2024-1076264591.html

بايدن يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024

بايدن يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T10:42+0000

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بايدن عبر مقطع فيديو: "أنا أترشح لإعادة انتخابي لرئاسة الولايات المتحدة". وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي الحالية كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب جو بايدن في انتخابات عام 2024.وأضافت: "لذلك جو بايدن وأنا نرشح أنفسنا لإعادة انتخابنا".وتوقعت وسائل الإعلام الأمريكية، أن يعلن بايدن عن خططه للترشيح من أجل إعادة انتخابه بالضبط، في 25 أبريل/ نيسان، أي بعد أربع سنوات بالضبط من إعلانه عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية في عام 2020.وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

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