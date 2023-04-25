https://sputnikarabic.ae/20230425/بيان-لقيادات-نظام-البشير-المعتقلين-في-سجن-كوبر-اتخذنا-قرارا-بحماية-أنفسنا-بعد-مغادرة-السجن-1076284261.html
بيان لقيادات نظام البشير المعتقلين في سجن كوبر: اتخذنا قرارا بحماية أنفسنا بعد مغادرة السجن
بيان لقيادات نظام البشير المعتقلين في سجن كوبر: اتخذنا قرارا بحماية أنفسنا بعد مغادرة السجن
25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T22:03+0000
2023-04-25T22:03+0000
2023-04-25T22:03+0000
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