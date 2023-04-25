https://sputnikarabic.ae/20230425/جيرونا-يفوز-على-ريال-مدريد-برباعية-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1076283124.html
جيرونا يفوز على ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني... فيديو
جيرونا يفوز على ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني... فيديو
اكتسح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، خلال الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T20:21+0000
2023-04-25T20:21+0000
2023-04-25T20:21+0000
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سجل الأرجنتيني كاستيانوس أهداف جيرونا الأربعة في المباراة، بالدقائق 12 و24 و46 و62.بينما سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 85.وبهذا الفوز ارتفع رصيد جيرونا إلى النقطة 41 محتلا المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني "الليغا".بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 محتلا المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, منوعات, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد
جيرونا يفوز على ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني... فيديو
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اكتسح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، خلال الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني.
سجل الأرجنتيني كاستيانوس أهداف جيرونا الأربعة في المباراة، بالدقائق 12 و24 و46 و62.
بينما سجل لريال مدريد
فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 85.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد جيرونا إلى النقطة 41 محتلا المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني
"الليغا".
بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 محتلا المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.