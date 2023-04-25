https://sputnikarabic.ae/20230425/خبير-اجتماع-وزراء-الدفاع-في-موسكو-لن-يقود-إلى-توافق-كامل-1076274084.html
خبير: اجتماع وزراء الدفاع في موسكو لن يقود إلى توافق كامل
خبير: اجتماع وزراء الدفاع في موسكو لن يقود إلى توافق كامل
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T14:09+0000
2023-04-25T14:09+0000
2023-04-25T14:09+0000
راديو
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خبير: اجتماع وزراء الدفاع في موسكو لن يقود إلى توافق كامل
خبير: اجتماع وزراء الدفاع في موسكو لن يقود إلى توافق كامل
موسكو تستضيف الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات لكل من روسيا وسوريا وتركيا وإيران. عن هذا تحدث المحلل السياسي طالب ابراهيم:مباحثات بين كييف وموسكو حول تبادل الأسرى. وهو ما قال عنه المستشار السياسي حامد فارس:لافروف وغوتيريش يناقشان أوكرانيا والشرق الأوسط . عن هذا قال الخبير بالشأن الروسي محمود الأفندي:الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 72 ساعة لدواع إنسانية. وعنه قال عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديموقراطي الكابتن عادل المفتي:اليابان ودول الاتحاد الأوروبي ترفض مقترح أمريكي بحظر الصادرات مع روسيا. وعنه قال الخبيرالاقتصادي أغيد مخلوف: أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة العثمانيين لأجدادهم. وعلق عليه القس الدكتور هاروتيون سليميان، رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: اجتماع وزراء الدفاع في موسكو لن يقود إلى توافق كامل
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
موسكو تستضيف الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات لكل من روسيا وسوريا وتركيا وإيران. عن هذا تحدث المحلل السياسي طالب ابراهيم:
"الاجتماع هو رفيع المستوى ولا شك سيكون له مخرجات إيجابية وتوافقات فنية وعسكرية أمنية وبشكل مقبول ولكن لن يقود إلى توافق كامل".
مباحثات بين كييف وموسكو حول تبادل الأسرى. وهو ما قال عنه المستشار السياسي حامد فارس:
"من الممكن أن تعيد هذه الصفقة روح السلام وأن تكون لبنة رئيسية للتوصل لمفاوضات، لكن الغرب سيكون العقبة الأساسية في تنفيذها".
لافروف وغوتيريش يناقشان أوكرانيا والشرق الأوسط . عن هذا قال الخبير بالشأن الروسي محمود الأفندي:
"فرصة جيدة لشرح موقف روسيا للمجتمع الدولي حول الوضع العالمي من أوكرانيا إلى قضايا الشرق الأوسط وأيضا للاقتصاد العالمي والعقوبات، وتبادل وجهات النظر".
الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 72 ساعة لدواع إنسانية. وعنه قال عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديموقراطي الكابتن عادل المفتي:
"نتمنى أن لا تتدخل الدول العظمى في بلدنا لا سيما أن الكثير من هذه الدول كانت تريد إقامة قواعد عسكرية في منطقة البحر الأحمر ونحن نتمنى أن لا يكون بلدنا حطب المحرقة لهذا الصراع الدولي".
اليابان ودول الاتحاد الأوروبي ترفض مقترح أمريكي بحظر الصادرات مع روسيا. وعنه قال الخبيرالاقتصادي أغيد مخلوف:
"القرار جاء نتيجة فشل الحصار الاقتصادي المفروض على موسكو، وأيضا لأن ذلك يلبي مصلحة النظام الاقتصاي العالمي، كما يبين أن القوة الصينية الروسية نجحت بقيادة اقتصاد تحالف دول البريكس".
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة العثمانيين لأجدادهم. وعلق عليه القس الدكتور هاروتيون سليميان، رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية:
"الشعب الأرمني متحد بالمطالبة بحقوقه المسلوبة بأرمينا التاريخية".
التفاصيل في الملف الصوتي...