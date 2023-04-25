https://sputnikarabic.ae/20230425/خبير-اجتماع-وزراء-الدفاع-في-موسكو-لن-يقود-إلى-توافق-كامل-1076274084.html

خبير: اجتماع وزراء الدفاع في موسكو لن يقود إلى توافق كامل

خبير: اجتماع وزراء الدفاع في موسكو لن يقود إلى توافق كامل

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T14:09+0000

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راديو

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خبير: اجتماع وزراء الدفاع في موسكو لن يقود إلى توافق كامل خبير: اجتماع وزراء الدفاع في موسكو لن يقود إلى توافق كامل

موسكو تستضيف الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات لكل من روسيا وسوريا وتركيا وإيران. عن هذا تحدث المحلل السياسي طالب ابراهيم:مباحثات بين كييف وموسكو حول تبادل الأسرى. وهو ما قال عنه المستشار السياسي حامد فارس:لافروف وغوتيريش يناقشان أوكرانيا والشرق الأوسط . عن هذا قال الخبير بالشأن الروسي محمود الأفندي:الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 72 ساعة لدواع إنسانية. وعنه قال عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديموقراطي الكابتن عادل المفتي:اليابان ودول الاتحاد الأوروبي ترفض مقترح أمريكي بحظر الصادرات مع روسيا. وعنه قال الخبيرالاقتصادي أغيد مخلوف: أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة العثمانيين لأجدادهم. وعلق عليه القس الدكتور هاروتيون سليميان، رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية:التفاصيل في الملف الصوتي...

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