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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/لحظة-صد-هجوم-سفن-مسيرة-على-سيفاستوبول-فيديو-1076250651.html
لحظة صد هجوم سفن مسيرة على سيفاستوبول... فيديو
لحظة صد هجوم سفن مسيرة على سيفاستوبول... فيديو
نشرت قناة "روسكايا فيسنا" مقطع فيديو لصد هجوم لسفن مسيرة وقع أمس، على خليج القاعدة البحرية في سيفاستوبول. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T05:20+0000
2023-04-25T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في اللقطات، يمكن أن نرى كيف يتم تدمير سفن مسيرة محشوة بالمتفجرات، على ما يبدو باستخدام مدافع بحرية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في وقت سابق، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود صد هجومًا لسفن مسيرة أوكرانية.وأشار رازفوجايف على قناته الخاصة على "تلغرام" إلى أن الدفاعات التابعة للأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.ولفت رازفوجايف إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

لحظة صد هجوم سفن مسيرة على سيفاستوبول... فيديو

05:20 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Vasiliy Batanovالطراد الصاروخي "موسكو" يتوجه إلى البحر المتوسط
الطراد الصاروخي موسكو يتوجه إلى البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Vasiliy Batanov
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نشرت قناة "روسكايا فيسنا" مقطع فيديو لصد هجوم لسفن مسيرة وقع أمس، على خليج القاعدة البحرية في سيفاستوبول.
في اللقطات، يمكن أن نرى كيف يتم تدمير سفن مسيرة محشوة بالمتفجرات، على ما يبدو باستخدام مدافع بحرية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في وقت سابق، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود صد هجومًا لسفن مسيرة أوكرانية.
وأشار رازفوجايف على قناته الخاصة على "تلغرام" إلى أن الدفاعات التابعة للأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.
ولفت رازفوجايف إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
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