https://sputnikarabic.ae/20230425/محامي-الادعاء-لبنان-ملزم-بتسليم-رياض-سلامة-إذا-صدرت-بحقه-مذكرة-توقيف-دولية-1076282082.html

محامي الادعاء: لبنان ملزم بتسليم رياض سلامة إذا صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية

محامي الادعاء: لبنان ملزم بتسليم رياض سلامة إذا صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية

رأى المدّعي أمام القضاء الفرنسي على حاكم مصرف لبنان، المحامي وديع عقل، أن هناك تطورات كثيرة في ملف رياض سلامة، ومنها توجه لوضعه في مكانة، يكون فيها أكثر من... 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T18:32+0000

2023-04-25T18:32+0000

2023-04-25T18:32+0000

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بيروت - سبوتنيك. وأكد عقل، أنه في حال امتنع سلامة عن المثول أمام القضاء الفرنسي، في الجلسة المقررة بتاريخ 16 أيار/مايو القادم، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية؛ فإن لبنان ملزم بتسليمه.وقال المحامي وديع عقل، لوكالة "سبوتنيك"، "هناك تعاون كامل بين القضاء اللبناني والقضاء الفرنسي، وتسليم للمطلوبين وتبادل للوثائق والمستندات؛ لذلك عند استدعاء رياض سلامة، يجب تسليمه مباشرةً.وفي حال امتنع عن المثول أمام القضاء الفرنسي، في الجلسة المقررة في فرنسا بتاريخ 16 أيار/مايو، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية؛ فإن لبنان ملزم بتسليم حاكم مصرف لبنان لهم، عن طريق الإنتربول. وإلا سيعتبر لبنان يغطي جريمة مرتكبة في أوروبا".وأضاف، "هناك أكثر من قضاء أوروبي تحرك بالتحقيقات في قضية حاكم مصرف لبنان، ومنها القضاء الفرنسي، والقضاء الألماني، ولوكسومبورغ .. وبلجيكا؛ بالإضافة إلى اتحاد المدعين العامين في أوروبا، والذي ينسق عملية التحقيقات".وتابع عقل، "هناك تطورات كثيرة في ملف سلامةـ، ومنها أن هناك توجه لوضع رياض سلامة في منزلة الأكثر من مدعى عليه، وتوسع بالتحقيق ليشمل عدد أكبر من المدعى عليهم".وذكر عقل، أن الجرائم المدعى بها على رياض سلامة أمام القضاء الأوروبي، هي اختلاس مال عام، وإثراء غير مشروع، وتزوير في أوراق ومستندات رسمية عائدة لمصرف لبنان أو مرتبطة به، واستعمال هذه المستندات المزورة، وتبيض الأموال.وأوضح عقل إلى أن أصول المحاكمات، التي يتبعها القضاء الفرنسي، تقوم على مبدأ الاحترام؛ أي لا تعتمد إيقاف المدعى عليهم لفترة زمنية طويلة.ويمكن إخلاء سبيلهم، بعد تقديم الطلب وتوقيع تعهد بالمثول أمام المحكمة عند الاستدعاء، ووضع على المدعى عليه شروط معينة، ألا يجتمع مع الأطراف الأخرى المدعى عليها بنفس القضية، ودفع مبلغ مالي معين.ونوّه عقل إلى أن مدير بنك "الموارد"، مروان خير الدين، هو وفقاً للقضاء الفرنسي، يعتبر متدخل في الجريمة الأساسية؛ حيث تم تقديم مجموعة مستندات موقعة من خير الدين، وصادرة عن مصرف الموارد التابع له.وهذه عبارة عن بيانات لثلاث حسابات بنكية، للدفاع عن رياض سلامة؛ تبين أنها مزورة.وختم عقل حديثه بالقول، "الادعاء من قبله على كل المتورطين في قضية رياض سلامة، مستمر منذ 4 سنوات. وسيستمر إلى حين تحقيق العدالة. وهو يتم على مسارين متوازيين في لبنان، وأمام القضاء الفرنسي".إلى ذلك، وصل الوفد القضائي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، لاستكمال المرحلة الثالثة من تحقيقاته في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ حيث كان من المقرر أن يستجوب اليوم شقيقه رجا سلامة، ولكنه امتنع عن المثول أمام الوفد لـ"عذر طبي".وحقق الوفد القضائي الأوروبي القادم من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، في 11 كانون الثاني/يناير 2023، مع عدد من المتهمين بقضايا فساد، تتعلق بمصرف لبنان.

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