مسؤول: الشركات الهندية تزيد مشترياتها من النفط الروسي ولا تولي أهمية للعقوبات
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أعلن نائب الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في الهند، يفغيني غريفا، أن شركات النفط والغاز الهندية، مهتمة بزيادة مشترياتها من النفط الخام الروسي؛ مؤكدا أنها لا تولي أهمية للعقوبات المفروضة على موسكو.
موسكو – سبوتنيك. وقال غريفا، خلال كلمة له في المنتدى الوطني للنفط والغاز: "أستطيع أن أقول، إن كلاً من مؤسسة النفط الهندية، وريليانس للصناعات المحدودة، أكبر شركة هندية خاصة، مهتمتان بزيادة مشتريات النفط الخام من روسيا".
وأضاف "لذلك، حتى الآن، يتجاوز الطلب العرض. شركات النفط والغاز الهندية، تتطلع إلى التعاون معنا، ولا تعير أهمية خاصة لنظام العقوبات".
وأضاف "لذلك، حتى الآن، يتجاوز الطلب العرض. شركات النفط والغاز الهندية، تتطلع إلى التعاون معنا، ولا تعير أهمية خاصة لنظام العقوبات".
وتابع "الهنود، على مستوى الهيئات الحكومية وعلى مستوى الشركات، يعبرون عن رغبتهم بزيادة حصتهم في تلك المشاريع، التي يعملون فيها بالفعل".
ويقام المعرض الدولي للمعدات والتقنيات لمجمع النفط والغاز "نفتيغاز 2023"، خلال الفترة من 24 إلى 27 نيسان/أبريل، في معرض "إكسبو تسينتر" بموسكو.
وتشارك هذا العام في المعرض، حوالي 800 شركة، وبالإضافة إلى روسيا، يشارك مصنعون وموردون من أذربيجان والهند وإيران وإيطاليا وكازاخستان والصين وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية.
وتبلغ مساحة المعرض الإجمالية 50 ألف متر مربع؛ ويعتبر المنتدى الوطني للنفط والغاز الحدث الرئيسي لبرنامج المعرض.
ويقام المعرض الدولي للمعدات والتقنيات لمجمع النفط والغاز "نفتيغاز 2023"، خلال الفترة من 24 إلى 27 نيسان/أبريل، في معرض "إكسبو تسينتر" بموسكو.
وتشارك هذا العام في المعرض، حوالي 800 شركة، وبالإضافة إلى روسيا، يشارك مصنعون وموردون من أذربيجان والهند وإيران وإيطاليا وكازاخستان والصين وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية.
وتبلغ مساحة المعرض الإجمالية 50 ألف متر مربع؛ ويعتبر المنتدى الوطني للنفط والغاز الحدث الرئيسي لبرنامج المعرض.