عربي
لافروف: واشنطن تريد أن تكون الراعي الوحيد للتسوية في الشرق الأوسط رغم فقدانها وضعها المحايد
https://sputnikarabic.ae/20230425/مسؤول-الشركات-الهندية-تزيد-مشترياتها-من-النفط-الروسي-ولا-تولي-أهمية-للعقوبات-1076278179.html
مسؤول: الشركات الهندية تزيد مشترياتها من النفط الروسي ولا تولي أهمية للعقوبات
مسؤول: الشركات الهندية تزيد مشترياتها من النفط الروسي ولا تولي أهمية للعقوبات
أعلن نائب الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في الهند، يفغيني غريفا، أن شركات النفط والغاز الهندية، مهتمة بزيادة مشترياتها من النفط الخام الروسي؛ مؤكدا أنها لا... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T15:48+0000
2023-04-25T15:48+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101520/61/1015206144_0:87:2048:1239_1920x0_80_0_0_8c4a7af7469a19c05acab668fde83f93.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال غريفا، خلال كلمة له في المنتدى الوطني للنفط والغاز: "أستطيع أن أقول، إن كلاً من مؤسسة النفط الهندية، وريليانس للصناعات المحدودة، أكبر شركة هندية خاصة، مهتمتان بزيادة مشتريات النفط الخام من روسيا".وأضاف "لذلك، حتى الآن، يتجاوز الطلب العرض. شركات النفط والغاز الهندية، تتطلع إلى التعاون معنا، ولا تعير أهمية خاصة لنظام العقوبات".وتابع "الهنود، على مستوى الهيئات الحكومية وعلى مستوى الشركات، يعبرون عن رغبتهم بزيادة حصتهم في تلك المشاريع، التي يعملون فيها بالفعل".ويقام المعرض الدولي للمعدات والتقنيات لمجمع النفط والغاز "نفتيغاز 2023"، خلال الفترة من 24 إلى 27 نيسان/أبريل، في معرض "إكسبو تسينتر" بموسكو.وتشارك هذا العام في المعرض، حوالي 800 شركة، وبالإضافة إلى روسيا، يشارك مصنعون وموردون من أذربيجان والهند وإيران وإيطاليا وكازاخستان والصين وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية.وتبلغ مساحة المعرض الإجمالية 50 ألف متر مربع؛ ويعتبر المنتدى الوطني للنفط والغاز الحدث الرئيسي لبرنامج المعرض.
https://sputnikarabic.ae/20230205/تقرير-الهند-تشتري-النفط-الروسي-الرخيص-وتعيد-تصديره-بسعر-السوق-لأوروبا-وأمريكا-1073128273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101520/61/1015206144_259:0:2048:1342_1920x0_80_0_0_78b2427827a44b90358cfd35a9277637.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار الهند اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مسؤول: الشركات الهندية تزيد مشترياتها من النفط الروسي ولا تولي أهمية للعقوبات

15:48 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Sergey Subbotin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في الهند، يفغيني غريفا، أن شركات النفط والغاز الهندية، مهتمة بزيادة مشترياتها من النفط الخام الروسي؛ مؤكدا أنها لا تولي أهمية للعقوبات المفروضة على موسكو.
موسكو – سبوتنيك. وقال غريفا، خلال كلمة له في المنتدى الوطني للنفط والغاز: "أستطيع أن أقول، إن كلاً من مؤسسة النفط الهندية، وريليانس للصناعات المحدودة، أكبر شركة هندية خاصة، مهتمتان بزيادة مشتريات النفط الخام من روسيا".

وأضاف "لذلك، حتى الآن، يتجاوز الطلب العرض. شركات النفط والغاز الهندية، تتطلع إلى التعاون معنا، ولا تعير أهمية خاصة لنظام العقوبات".
ترسو ناقلة نفط في منشأة تخزين في نيوجيرسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
تقرير: الهند تشتري النفط الروسي الرخيص وتعيد تصديره بسعر السوق لأوروبا وأمريكا
5 فبراير, 13:48 GMT
وتابع "الهنود، على مستوى الهيئات الحكومية وعلى مستوى الشركات، يعبرون عن رغبتهم بزيادة حصتهم في تلك المشاريع، التي يعملون فيها بالفعل".

ويقام المعرض الدولي للمعدات والتقنيات لمجمع النفط والغاز "نفتيغاز 2023"، خلال الفترة من 24 إلى 27 نيسان/أبريل، في معرض "إكسبو تسينتر" بموسكو.

وتشارك هذا العام في المعرض، حوالي 800 شركة، وبالإضافة إلى روسيا، يشارك مصنعون وموردون من أذربيجان والهند وإيران وإيطاليا وكازاخستان والصين وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية.

وتبلغ مساحة المعرض الإجمالية 50 ألف متر مربع؛ ويعتبر المنتدى الوطني للنفط والغاز الحدث الرئيسي لبرنامج المعرض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала