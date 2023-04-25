https://sputnikarabic.ae/20230425/نظام-كييف-يعرض-على-الغرب-تزويده-بالغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-فقط---1076270505.html
نظام كييف يعرض على الغرب تزويده بالغاز الروسي عبر أوكرانيا فقط
نظام كييف يعرض على الغرب تزويده بالغاز الروسي عبر أوكرانيا فقط
اقترح مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، خطة بوقف إمدادات التسليم المباشر للغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، إلا من خلال أوكرانيا عبر نظام... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T12:47+0000
2023-04-25T12:47+0000
2023-04-25T12:54+0000
روسيا
اقتصاد
أخبار أوكرانيا
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وقدم مكتب زيلينسكي خطة جديدة لتعزيز العقوبات ضد روسيا، طورتها مجموعة "إرماك-ماكفول" الدولية، بقيادة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، والسفير الأمريكي السابق في روسيا، مايكل ماكفول، وتقديم المقترحات على 35 ورقة.وتشير الوثيقة إلى أن هذا الإجراء سيضع حدا لاستخدام روسيا " للتيار التركي" (ترك ستريم). واقترح مكتب زيلينسكي حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.وصعد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا في 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وشدد على أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-تي-إر-إف1-الفرنسي-لأول-مرة-فيديو-1076264311.html
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روسيا, اقتصاد, أخبار أوكرانيا
روسيا, اقتصاد, أخبار أوكرانيا
نظام كييف يعرض على الغرب تزويده بالغاز الروسي عبر أوكرانيا فقط
12:47 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر
اقترح مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، خطة بوقف إمدادات التسليم المباشر للغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، إلا من خلال أوكرانيا عبر نظام نقل الغاز الأوكراني.
وقدم مكتب زيلينسكي خطة جديدة لتعزيز العقوبات ضد روسيا، طورتها مجموعة "إرماك-ماكفول" الدولية، بقيادة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، والسفير الأمريكي السابق في روسيا، مايكل ماكفول، وتقديم المقترحات على 35 ورقة.
وبحسب الخطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "وقف الشحنات المباشرة للغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، إلا عبر أوكرانيا. نقترح عقوبات من شأنها أن تؤدي إلى تعليق جميع خطوط الأنابيب التي تسيطر عليها روسيا والقادرة الآن على نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الأسواق الأوروبية، باستثناء أي تدفقات يتم إرسالها عبر نظام نقل الغاز الأوكراني".
وتشير الوثيقة إلى أن هذا الإجراء سيضع حدا لاستخدام روسيا " للتيار التركي" (ترك ستريم). واقترح مكتب زيلينسكي حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ولفتت الوثيقة: "ندعو أوروبا إلى إنشاء مخزن مؤقت إضافي للغاز المخزن في منشآت تخزين الغاز غرب أوكرانيا من أجل تعزيز أمن إمدادات الغاز لأوروبا في الشتاء المقبل. وندعو شركاء أوكرانيا في شرق آسيا، الذين خفضوا بشكل كبير مشتريات الطاقة الروسية، إلى أن يحذو حذو أوروبا والتوقف عن شرائها".
وصعد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا في 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وتفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في مطلع يوليو 2022، عندما حدثت الانقطاعات الأولى في إمدادات الغاز من روسيا إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مشاكل في صيانة توربينات "نورد ستريم" بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وشدد على أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.