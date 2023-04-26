https://sputnikarabic.ae/20230426/بايدن-يستخدم-ورقة-غش-تحتوي-أسئلة-الصحفيين-خلال-مؤتمر-صحفي-1076344285.html
بايدن يستخدم ورقة "غش" تحتوي أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي
بايدن يستخدم ورقة "غش" تحتوي أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي
عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن "ورقة غش" على الجمهور خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك إيل في واشنطن، والتي كانت تحتوي على... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T23:30+0000
2023-04-26T23:30+0000
2023-04-26T23:31+0000
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ولاحظت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية الأمر، حيث قام بايدن بعرض صورة للصحفية كورتني سوبرامانيان من صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، وكان أسمها مكتوبًا بالأحرف الصوتية لمساعدة الرئيس على نطقها بشكل صحيح.وجاء أول سؤال على الورقة "كيف تربط أولوياتك في السياسة الداخلية، مثل إعادة توجيه إنتاج الشرائح الإلكترونية، بالسياسة الخارجية التي تعتمد على التحالفات؟"يشار إلى أن الواقعة ليست الأولى، التي يعرض فيها الرئيس الأمريكي ورقة غش خلال الفعاليات العامة المفتوحة للصحافة لتسهيل مهمته. كما أن الصحفيين كثيرًا ما يشتبه بهم في مساعدة بايدن خلال المؤتمرات بتزويده بمعلومات حول سياسات إدارته ومعلومات حول الصحفيين الذين حضروا الفعاليات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن يستخدم ورقة "غش" تحتوي أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي
23:30 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 23:31 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن "ورقة غش" على الجمهور خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك إيل في واشنطن، والتي كانت تحتوي على الأسئلة الموجهة إليه من قبل الصحفيين.
ولاحظت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية الأمر، حيث قام بايدن بعرض صورة للصحفية كورتني سوبرامانيان من صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، وكان أسمها مكتوبًا بالأحرف الصوتية لمساعدة الرئيس على نطقها بشكل صحيح.
وجاء أول سؤال على الورقة "كيف تربط أولوياتك في السياسة الداخلية، مثل إعادة توجيه إنتاج الشرائح الإلكترونية، بالسياسة الخارجية التي تعتمد على التحالفات؟"
يشار إلى أن الواقعة ليست الأولى، التي يعرض فيها الرئيس الأمريكي ورقة غش خلال الفعاليات العامة المفتوحة للصحافة لتسهيل مهمته
. كما أن الصحفيين كثيرًا ما يشتبه بهم في مساعدة بايدن خلال المؤتمرات بتزويده بمعلومات حول سياسات إدارته ومعلومات حول الصحفيين الذين حضروا الفعاليات.