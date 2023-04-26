https://sputnikarabic.ae/20230426/تصويت-ماذا-تتوقع-أن-يكون-مصير-عمر-البشير-بعد-خروجه-من-السجن؟-1076293348.html
تصويت... ماذا تتوقع أن يكون مصير عمر البشير بعد خروجه من السجن؟
تصويت... ماذا تتوقع أن يكون مصير عمر البشير بعد خروجه من السجن؟
أكد أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أمس الثلاثاء، أنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T07:59+0000
2023-04-26T07:59+0000
2023-04-26T08:41+0000
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ودعا هارون السودانيين لمساندة القوات المسلحة وأشار إلى استعداده والمسؤولين الآخرين للمثول أمام القضاء، وقال إن "الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي"، داعياً السودانيين إلى دعم القوات المسلحة، وطالب منتسبي قوات الدعم السريع بـ"الانخراط مع إخوتهم في الجيش".وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, التصويت, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, التصويت, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, опросы
تصويت... ماذا تتوقع أن يكون مصير عمر البشير بعد خروجه من السجن؟
07:59 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 08:41 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
أكد أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أمس الثلاثاء، أنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.
ودعا هارون السودانيين لمساندة القوات المسلحة وأشار إلى استعداده والمسؤولين الآخرين للمثول أمام القضاء، وقال إن "الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي"، داعياً السودانيين إلى دعم القوات المسلحة، وطالب منتسبي قوات الدعم السريع بـ"الانخراط مع إخوتهم في الجيش".
وتضاربت الأنباء حول مكان تواجد الرئيس السوداني السابق، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول مصيره فيما توقع البعض عودته إلى المشهد السياسي، بينما أكد آخرون أنه سيغادر البلاد إلى الأبد.
وأشارت التقارير إلى هروب النزلاء من سجن كوبر في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد هجوم شنه مسلحون. وكان البشير وبعض كبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.