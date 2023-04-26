https://sputnikarabic.ae/20230426/سلطنة-عمان-ترد-على-بيان-الجيش-السوداني-بشأن-اقتحام-قوات-الدعم-السريع-مقر-سفارتها-في-الخرطوم-1076296714.html
سلطنة عمان ترد على بيان الجيش السوداني بشأن اقتحام قوات الدعم السريع مقر سفارتها في الخرطوم
سلطنة عمان ترد على بيان الجيش السوداني بشأن اقتحام قوات الدعم السريع مقر سفارتها في الخرطوم
أصدرت وزارة الخارجية العمانية بيانا، بعد إعلان الجيش السوداني اقتحام عناصر من قوات الدعم السريع مقر السفارة العمانية في العاصمة الخرطوم. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:18+0000
2023-04-26T08:18+0000
2023-04-26T08:18+0000
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وقالت الخارجية العمانية، في بيانها، إن "سفارتها في العاصمة السودانية آمنة وسليمة"، دون تفاصيل.وكان الجيش السوداني أعلن أن مجموعات الدعم السريع نشرت القناصة في مناطق متفرقة من الخرطوم والولايات، مشيرًا إلى أن "قوات الدعم السريع احتلت مقر سفارة سلطنة عمان".وقال إن "مجموعات الدعم السريع تحاول استغلال الهدنة لإنقاذ موقفها العملياتي المتدهور"، مضيفًا: "نحتفظ بحقنا كاملا في التعامل مع خروقات الدعم السريع للهدنة، ورصدنا تحركات لأرتال عسكرية متجهة من غرب السودان إلى الخرطوم.وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/دعوات-للتظاهر-في-السودان-لوقف-الاقتتال-بين-الدعم-السريع-والجيش-1076289560.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, سلطنة عمان, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, سلطنة عمان, الأخبار, العالم العربي
سلطنة عمان ترد على بيان الجيش السوداني بشأن اقتحام قوات الدعم السريع مقر سفارتها في الخرطوم
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أصدرت وزارة الخارجية العمانية بيانا، بعد إعلان الجيش السوداني اقتحام عناصر من قوات الدعم السريع مقر السفارة العمانية في العاصمة الخرطوم.
وقالت الخارجية العمانية، في بيانها، إن "سفارتها في العاصمة السودانية آمنة وسليمة"، دون تفاصيل.
وكان الجيش السوداني أعلن أن مجموعات الدعم السريع نشرت القناصة في مناطق متفرقة من الخرطوم والولايات، مشيرًا إلى أن "قوات الدعم السريع احتلت مقر سفارة سلطنة عمان
".
وقال إن "مجموعات الدعم السريع تحاول استغلال الهدنة لإنقاذ موقفها العملياتي المتدهور"، مضيفًا: "نحتفظ بحقنا كاملا في التعامل مع خروقات الدعم السريع للهدنة، ورصدنا تحركات لأرتال عسكرية متجهة من غرب السودان إلى الخرطوم.
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.