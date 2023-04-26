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https://sputnikarabic.ae/20230426/سلطنة-عمان-ترد-على-بيان-الجيش-السوداني-بشأن-اقتحام-قوات-الدعم-السريع-مقر-سفارتها-في-الخرطوم-1076296714.html
سلطنة عمان ترد على بيان الجيش السوداني بشأن اقتحام قوات الدعم السريع مقر سفارتها في الخرطوم
سلطنة عمان ترد على بيان الجيش السوداني بشأن اقتحام قوات الدعم السريع مقر سفارتها في الخرطوم
أصدرت وزارة الخارجية العمانية بيانا، بعد إعلان الجيش السوداني اقتحام عناصر من قوات الدعم السريع مقر السفارة العمانية في العاصمة الخرطوم. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:18+0000
2023-04-26T08:18+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
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وقالت الخارجية العمانية، في بيانها، إن "سفارتها في العاصمة السودانية آمنة وسليمة"، دون تفاصيل.وكان الجيش السوداني أعلن أن مجموعات الدعم السريع نشرت القناصة في مناطق متفرقة من الخرطوم والولايات، مشيرًا إلى أن "قوات الدعم السريع احتلت مقر سفارة سلطنة عمان".وقال إن "مجموعات الدعم السريع تحاول استغلال الهدنة لإنقاذ موقفها العملياتي المتدهور"، مضيفًا: "نحتفظ بحقنا كاملا في التعامل مع خروقات الدعم السريع للهدنة، ورصدنا تحركات لأرتال عسكرية متجهة من غرب السودان إلى الخرطوم.وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/دعوات-للتظاهر-في-السودان-لوقف-الاقتتال-بين-الدعم-السريع-والجيش-1076289560.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, سلطنة عمان, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, سلطنة عمان, الأخبار, العالم العربي

سلطنة عمان ترد على بيان الجيش السوداني بشأن اقتحام قوات الدعم السريع مقر سفارتها في الخرطوم

08:18 GMT 26.04.2023
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023
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أصدرت وزارة الخارجية العمانية بيانا، بعد إعلان الجيش السوداني اقتحام عناصر من قوات الدعم السريع مقر السفارة العمانية في العاصمة الخرطوم.
وقالت الخارجية العمانية، في بيانها، إن "سفارتها في العاصمة السودانية آمنة وسليمة"، دون تفاصيل.
وكان الجيش السوداني أعلن أن مجموعات الدعم السريع نشرت القناصة في مناطق متفرقة من الخرطوم والولايات، مشيرًا إلى أن "قوات الدعم السريع احتلت مقر سفارة سلطنة عمان".
وقال إن "مجموعات الدعم السريع تحاول استغلال الهدنة لإنقاذ موقفها العملياتي المتدهور"، مضيفًا: "نحتفظ بحقنا كاملا في التعامل مع خروقات الدعم السريع للهدنة، ورصدنا تحركات لأرتال عسكرية متجهة من غرب السودان إلى الخرطوم.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
دعوات للتظاهر في السودان لوقف الاقتتال بين الدعم السريع والجيش
06:22 GMT
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.
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