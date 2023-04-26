https://sputnikarabic.ae/20230426/قطع-البث-المباشر-لبرنامج-استضاف-أردوغان-بسبب-تعرضه-لوعكة-صحية-فيديو-1076319152.html
قطع البث المباشر لبرنامج استضاف أردوغان بسبب تعرضه لوعكة صحية... فيديو
قطع البث المباشر لبرنامج استضاف أردوغان بسبب تعرضه لوعكة صحية... فيديو
شعر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوعكة صحية خلال بث تلفزيوني مباشر. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:35+0000
2023-04-26T13:35+0000
2023-04-26T13:35+0000
العالم
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وتأخر رئيس تركيا في بدء المقابلة ساعة ونصف الساعة، وقاطعها بعد 10 دقائق من بدئها.تم نقل الكاميرا من رئيس تركيا فجأة إلى الصحفي، حيث قاطع أردوغان المقابلة بعبارة "يا إلهي" وطلب عرض الإعلانات.بعد دقائق قليلة، عاد أردوغان إلى البث وتأسف من الجمهور موضحا: "نحن نعمل كثيرا. أعاني من نزلة برد شديدة. اعتقدنا أنه إذا ألغينا البرنامج، فقد يُساء فهمنا... أطلب من الجمهور أن يتفهموا الأمر".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قطع البث المباشر لبرنامج استضاف أردوغان بسبب تعرضه لوعكة صحية... فيديو
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شعر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوعكة صحية خلال بث تلفزيوني مباشر.
وتأخر رئيس تركيا في بدء المقابلة ساعة ونصف الساعة، وقاطعها بعد 10 دقائق من بدئها.
تم نقل الكاميرا من رئيس تركيا فجأة إلى الصحفي، حيث قاطع أردوغان المقابلة بعبارة "يا إلهي" وطلب عرض الإعلانات.
بعد دقائق قليلة، عاد أردوغان إلى البث وتأسف من الجمهور موضحا: "نحن نعمل كثيرا. أعاني من نزلة برد شديدة. اعتقدنا أنه إذا ألغينا البرنامج، فقد يُساء فهمنا... أطلب من الجمهور أن يتفهموا الأمر".