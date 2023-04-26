https://sputnikarabic.ae/20230426/ليبيا-غرق-55-مهاجرا-في-انقلاب-قارب-قبالة-سواحل-البلاد-1076337147.html

ليبيا... غرق 55 مهاجرا في انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد

ليبيا... غرق 55 مهاجرا في انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن قاربا مطاطيا يحمل عشرات المهاجرين المتجهين إلى أوروبا انقلب قبالة سواحل ليبيا، وغرق 55 شخصا على... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T17:22+0000

2023-04-26T17:22+0000

2023-04-26T17:22+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104259/97/1042599719_0:156:2988:1837_1920x0_80_0_0_2aaf777144776c412903efb8018ff602.jpg

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الكارثة وقعت يوم أمس الثلاثاء. وكان القارب يقل 60 مهاجرا على الأقل، وانطلق من بلدة القره بوللي الساحلية شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".وأضافت الوكالة أن خمسة مهاجرين نجوا من الغرق وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى الشاطئ.ولم يتضح على الفور ما حدث للقارب، لكن صفاء مشهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، قالت إن القارب انقلب بعد فترة وجيزة من مغادرة القره بوللي. وقالت إن خفر السواحل الليبي انتشل حتى الآن جثث تسعة رجال وطفل.وأوضحت مشهلي لوكالة أسوشيتد برس، أن الناجين الخمسة هم أربعة رجال - ثلاثة باكستانيين ومصري واحد - وطفل سوري.كانت هذه هي المأساة الأخيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهي طريق رئيسي للمهاجرين.وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 537 شخصا قد غرقوا أو فُقدوا في كوارث مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا حتى الآن هذا العام، بينما تم اعتراض أكثر من 4300 شخص وعادوا إلى الشاطئ.في وقت سابق من هذا الشهر، قال مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، إن الربع الأول من هذا العام كان الأكثر دموية في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2017، مع ما لا يقل عن 441 حالة وفاة موثقة.

https://sputnikarabic.ae/20230413/ارتفاع-الهجرة-غير-الشرعية-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بنسبة-26-1075854177.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار