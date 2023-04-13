https://sputnikarabic.ae/20230413/ارتفاع-الهجرة-غير-الشرعية-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بنسبة-26-1075854177.html

ارتفاع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 26%

ارتفاع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 26%

أفادت وكالة أمن الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" بارتفاع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 26% على أساس سنوي. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T08:33+0000

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وسجلت وكالة "فرونتكس" 54 ألف حالة عبور غير شرعية عبر طرق مختلفة من حدود الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، في الربع الأول من هذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.وأضافت الوكالة أن طريق وسط البحر المتوسط هو الأكثر استخداما في الربع الأول من العام، حيث سجلت نحو 28 ألف حالة عبور غير قانونية للحدود، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع في العام السابق.وأكدت الوكالة أن طريق غرب البلقان هو الطريق الثاني الأكثر استخداما للهجرة غير الشرعية، حيث تم اكتشاف 15 ألف حالة هجرة غير قانونية في الربع الأول من عام 2023.وفي وقت سابق، قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إنها سجلت وفاة 441 مهاجرًا على طول الطريق عبر وسط البحر المتوسط بين يناير/ كانون الثاني، ومارس/ آذار، مما جعل الربع الأول من عام 2023 هو الأكثر مأساوية منذ ست سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20230404/وفد-عراقي-يصل-إلى-بولندا-لبحث-ملف-الهجرة-غير-الشرعية-1075523558.html

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