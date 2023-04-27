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بوتين: محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230427/أردوغان-وبوتين-يبحثان-هاتفيا-مستجدات-الأزمة-الأوكرانية-وصفقة-الحبوب-1076379523.html
أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب
أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب، كما توجه أردوغان... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T15:03+0000
2023-04-27T15:03+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب بيان الرئاسة التركية فقد "بحث أردوغان وبوتين هاتفيا مستجدات الأزمة الأوكرانية والخطوات المتعلقة بصفقة الحبوب، حيث أكد أردوغان لبوتين إمكانية العمل على مبادرات جديدة تخص الأزمة من خلال مجموعة العمل المقترحة".وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا، وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجاور بين البلدين.وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
https://sputnikarabic.ae/20230427/أردوغان-محطة-أكويو-هي-أكبر-مشروع-بالتعاون-مع-روسيا-1076378549.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب

15:03 GMT 27.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوربوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب، كما توجه أردوغان بالشكر لبوتين على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب بيان الرئاسة التركية فقد "بحث أردوغان وبوتين هاتفيا مستجدات الأزمة الأوكرانية والخطوات المتعلقة بصفقة الحبوب، حيث أكد أردوغان لبوتين إمكانية العمل على مبادرات جديدة تخص الأزمة من خلال مجموعة العمل المقترحة".

من ناحية أخرى، أعرب أردوغان عن شكره لبوتين على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية، حيث تقام اليوم احتفالية رسمية بمناسبة تزويد المحطة بالوقود النووي بمشاركة الرئيسين أردوغان وبوتين عبر الفيديو "كونفرانس".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
أردوغان يكشف عن أهمية محطة "أكويو" ذات المساهمة الروسية
14:16 GMT
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا، وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجاور بين البلدين.
وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
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