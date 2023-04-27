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الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد الوفيات في أفريقيا جراء الجوع والصراع
الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد الوفيات في أفريقيا جراء الجوع والصراع
حذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، اليوم الخميس، من تزايد أعداد الوفيات جراء الجوع في أفريقيا بسبب تفاقم الجفاف نتيجة التغير المناخي والصراع. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T19:07+0000
2023-04-27T19:07+0000
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وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومنظمات "كير" و"أوكسفام"، خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، إن هناك حالة وفاة جراء الجوع كل 36 ثانية وسطيًا، في إثيوبيا وكينيا والصومال.وأضافوا أن هناك نحو 20 مليون شخص في منطقة الساحل يعيشون في حالة انعدام أمن غذائي، بحسب "فرانس برس".في بوركينا فاسو، البلد الذي يعاني من عدم الاستقرار جراء التمرد، قتل ثلاثة أضعاف عدد الأطفال الذين قُتلوا بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.قالت اليونيسف إن عدد القاصرين الذين عولجوا من سوء التغذية الحاد ارتفع بمقدار النصف.في النيجر، قال لويس نيكولاس جاندو، من منظمة "أوكسفام" فرنسا، إن موجات الجفاف المتكررة والفيضانات الكارثية مصحوبة بالصراعات المستمرة، أدت إلى انخفاض نحو 40 في المئة في إنتاج الحبوب مع تزايد صعوبة الحصاد.هذا هو أحدث تحذير ضمن سلسلة بيانات صادرة عن نشطاء وخبراء يحذرون من أن أفريقيا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجوع-يقتل-بريطانيا-الطلاب-يسرقون-الساندويتشات-في-المدارس-1076295847.html
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أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار النيجر
أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار النيجر

الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد الوفيات في أفريقيا جراء الجوع والصراع

19:07 GMT 27.04.2023
© flickr.com / UN Photo/Stuart Priceمجاعة
مجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© flickr.com / UN Photo/Stuart Price
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حذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، اليوم الخميس، من تزايد أعداد الوفيات جراء الجوع في أفريقيا بسبب تفاقم الجفاف نتيجة التغير المناخي والصراع.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومنظمات "كير" و"أوكسفام"، خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، إن هناك حالة وفاة جراء الجوع كل 36 ثانية وسطيًا، في إثيوبيا وكينيا والصومال.
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وأضافوا أن هناك نحو 20 مليون شخص في منطقة الساحل يعيشون في حالة انعدام أمن غذائي، بحسب "فرانس برس".
في بوركينا فاسو، البلد الذي يعاني من عدم الاستقرار جراء التمرد، قتل ثلاثة أضعاف عدد الأطفال الذين قُتلوا بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
قالت اليونيسف إن عدد القاصرين الذين عولجوا من سوء التغذية الحاد ارتفع بمقدار النصف.
في النيجر، قال لويس نيكولاس جاندو، من منظمة "أوكسفام" فرنسا، إن موجات الجفاف المتكررة والفيضانات الكارثية مصحوبة بالصراعات المستمرة، أدت إلى انخفاض نحو 40 في المئة في إنتاج الحبوب مع تزايد صعوبة الحصاد.
هذا هو أحدث تحذير ضمن سلسلة بيانات صادرة عن نشطاء وخبراء يحذرون من أن أفريقيا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة.
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