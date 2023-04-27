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بوتين: محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230427/الكاميرات-ترصد-سلاما-عفويا-جميلا-بين-بوتين-وأردوغان-فيديو-1076380326.html
الكاميرات ترصد سلاما عفويا جميلا بين بوتين وأردوغان... فيديو
الكاميرات ترصد سلاما عفويا جميلا بين بوتين وأردوغان... فيديو
نشر الكرملين مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهما يلوحان بأيديهما لبعضهما في بداية مراسم حفل إمداد محطة "أكويو"... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T15:08+0000
2023-04-27T15:08+0000
نادي الفيديو
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وظهر في الفيديو سلاما عفويا بين الرئيسين، وهما يلوحان بأيديهما لبعضهما، في مشهد ينم عن عمق الصداقة بين الزعيمين.وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 أبريل/ نيسان 2018، بناء محطة أكويو للطاقة النووية عبر الفيديو.وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.ويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل عام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20230427/أردوغان-يشكر-بوتين-على-مساهمة-روسيا-في-إنشاء-محطة-أكويو-1076373109.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

الكاميرات ترصد سلاما عفويا جميلا بين بوتين وأردوغان... فيديو

15:08 GMT 27.04.2023
© AFP 2023لقاء بوتين وأردوغان في سانت بطرسبورغ
لقاء بوتين وأردوغان في سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023
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نشر الكرملين مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهما يلوحان بأيديهما لبعضهما في بداية مراسم حفل إمداد محطة "أكويو" بالوقود النووي.
وظهر في الفيديو سلاما عفويا بين الرئيسين، وهما يلوحان بأيديهما لبعضهما، في مشهد ينم عن عمق الصداقة بين الزعيمين.
وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 أبريل/ نيسان 2018، بناء محطة أكويو للطاقة النووية عبر الفيديو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
بوتين: محطة "أكويو" للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا... فيديو
13:35 GMT
وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
ويعتبر هذا المشروع، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل عام 2018.
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