https://sputnikarabic.ae/20230427/طلاب-جامعة-الحسكة-يعتصمون-استنكارا-لاعتداء-مسلحين-موالين-لواشنطن-بالضرب-على-عميد-كلية-1076383067.html

طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية

طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية

اعتصم العشرات من طلاب وكوادر كليات فرع جامعة "الفرات" الحكومية في محافظة الحسكة، أمام مبنى كلية الزراعة، تنديدًا بالاعتداء الذي تعرض له عميد الكلية، الدكتور... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T15:46+0000

2023-04-27T15:46+0000

2023-04-27T15:48+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن العشرات من طلاب كليات فرع جامعة "الفرات" وكلية الهندسة الزراعية، تجمعوا أمام مبنى الكلية في حي الكلاسة، الواقع تحت سيطرة "قسد"، منددين بالاعتداء اللا أخلاقي الذي تعرض له عميد الكلية الدكتور قصي العمر على يد مسلحين من قوات "قسد"، وذلك في تكرار لحادثة مماثلة تعرضت لها نائبة العميد في عام 2021.بدوره، أكد عميد كلية الهندسة الزراعية الدكتور قصي العمر لــ"سبوتنيك"، بأنه رغم إصابته ووضعه الصحي الصعب نتيجة الاعتداء الذي تعرض له، إلا أنه أبى إلا أن يشارك الطلاب وزملاءه في الكادر التعليمي وقفتهم المنددة بالاعتداء الذي تعرض له، يوم أمس الاربعاء، من قبل مسلحين من قوات "قسد".ومن جانبه، قال رئيس فرع اتحاد الطلبة في محافظة الحسكة، علاء الطلاع، في تصريح لــ"سبوتنيك"، بأن اعتصامهم اليوم أمام مبنى كلية الهندسة الزراعية في حي الكلاسة في مدينة الحسكة، بمشاركة مجموعة كبيرة من طلاب الكليات المختلفة، وبمشاركة واسعة من الكوادر الإدارية والتعليمية والحزبية، تنديدًا بالاعتداء الذي تعرض له عميد كلية الهندسة الزراعية الدكتور قصي العمر، والذي تسبب له بإصابة بليغة في منطقة الأذن.وأصيب عميد كلية الزراعة في محافظة الحسكة بجروح في الرأس بعد تعرضه للضرب من قبل شخصين أحدهما من كوادر "اتحاد الطلبة التابع لقوات قسد"، والشخص الثاني ملثم مجهول الهوية، اقتحما مكتبه في مبنى كلية الهندسة الزراعية الواقعة في حي الكلاسة الذي تسيطر عليه قوات "قسد"، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين إحدى الأدوات المكتبية، وقاموا بتحطيم محتويات المكتب ومنها الرموز الوطنية قبل الاعتداء عليه بطريقة وحشية.ويضم فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة ثمانية كليات جامعية وثلاثة معاهد متوسطة، تقع جميع مبانيها في مناطق سيطرة "قسد" في مدينة الحسكة، باستثناء مبنى كلية الحقوق وسط مدينة الحسكة.يشار أن حادثة الاعتداء على الدكتور قصي العمر تلاها تنديد شعبي وتعليمي واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت رئاسة جامعة "الفرات" الحكومية بإرسال كتاب بالحادثة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق، وهي بانتظار الرد لاتخاذ الإجراءات المناسبة.يذكر أن الكليات الجامعية والمدارس الحكومية في محافظة الحسكة تعرضت للتدمير والتخريب والاستيلاء خلال السنوات الماضية، كما تعرضت الكوادر التدريسية والتعليمية للتضييق والاعتقال والضرب والاعتداء نتيجة وقوعها خارج سيطرة الدولة السورية.

https://sputnikarabic.ae/20230426/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يعتدون-بالضرب-على-عميد-كلية-جامعية-شرقي-سوريا-1076319396.html

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