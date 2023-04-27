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https://sputnikarabic.ae/20230427/طلاب-جامعة-الحسكة-يعتصمون-استنكارا-لاعتداء-مسلحين-موالين-لواشنطن-بالضرب-على-عميد-كلية-1076383067.html
طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية
طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية
اعتصم العشرات من طلاب وكوادر كليات فرع جامعة "الفرات" الحكومية في محافظة الحسكة، أمام مبنى كلية الزراعة، تنديدًا بالاعتداء الذي تعرض له عميد الكلية، الدكتور... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T15:46+0000
2023-04-27T15:48+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن العشرات من طلاب كليات فرع جامعة "الفرات" وكلية الهندسة الزراعية، تجمعوا أمام مبنى الكلية في حي الكلاسة، الواقع تحت سيطرة "قسد"، منددين بالاعتداء اللا أخلاقي الذي تعرض له عميد الكلية الدكتور قصي العمر على يد مسلحين من قوات "قسد"، وذلك في تكرار لحادثة مماثلة تعرضت لها نائبة العميد في عام 2021.بدوره، أكد عميد كلية الهندسة الزراعية الدكتور قصي العمر لــ"سبوتنيك"، بأنه رغم إصابته ووضعه الصحي الصعب نتيجة الاعتداء الذي تعرض له، إلا أنه أبى إلا أن يشارك الطلاب وزملاءه في الكادر التعليمي وقفتهم المنددة بالاعتداء الذي تعرض له، يوم أمس الاربعاء، من قبل مسلحين من قوات "قسد".ومن جانبه، قال رئيس فرع اتحاد الطلبة في محافظة الحسكة، علاء الطلاع، في تصريح لــ"سبوتنيك"، بأن اعتصامهم اليوم أمام مبنى كلية الهندسة الزراعية في حي الكلاسة في مدينة الحسكة، بمشاركة مجموعة كبيرة من طلاب الكليات المختلفة، وبمشاركة واسعة من الكوادر الإدارية والتعليمية والحزبية، تنديدًا بالاعتداء الذي تعرض له عميد كلية الهندسة الزراعية الدكتور قصي العمر، والذي تسبب له بإصابة بليغة في منطقة الأذن.وأصيب عميد كلية الزراعة في محافظة الحسكة بجروح في الرأس بعد تعرضه للضرب من قبل شخصين أحدهما من كوادر "اتحاد الطلبة التابع لقوات قسد"، والشخص الثاني ملثم مجهول الهوية، اقتحما مكتبه في مبنى كلية الهندسة الزراعية الواقعة في حي الكلاسة الذي تسيطر عليه قوات "قسد"، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين إحدى الأدوات المكتبية، وقاموا بتحطيم محتويات المكتب ومنها الرموز الوطنية قبل الاعتداء عليه بطريقة وحشية.ويضم فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة ثمانية كليات جامعية وثلاثة معاهد متوسطة، تقع جميع مبانيها في مناطق سيطرة "قسد" في مدينة الحسكة، باستثناء مبنى كلية الحقوق وسط مدينة الحسكة.يشار أن حادثة الاعتداء على الدكتور قصي العمر تلاها تنديد شعبي وتعليمي واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت رئاسة جامعة "الفرات" الحكومية بإرسال كتاب بالحادثة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق، وهي بانتظار الرد لاتخاذ الإجراءات المناسبة.يذكر أن الكليات الجامعية والمدارس الحكومية في محافظة الحسكة تعرضت للتدمير والتخريب والاستيلاء خلال السنوات الماضية، كما تعرضت الكوادر التدريسية والتعليمية للتضييق والاعتقال والضرب والاعتداء نتيجة وقوعها خارج سيطرة الدولة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230426/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يعتدون-بالضرب-على-عميد-كلية-جامعية-شرقي-سوريا-1076319396.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية

15:46 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 15:48 GMT 27.04.2023)
© Sputnik . Atia Al atiaطلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية
طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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حصري
اعتصم العشرات من طلاب وكوادر كليات فرع جامعة "الفرات" الحكومية في محافظة الحسكة، أمام مبنى كلية الزراعة، تنديدًا بالاعتداء الذي تعرض له عميد الكلية، الدكتور قصي العمر، من قبل مسلحين موالين للجيش الأمريكي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن العشرات من طلاب كليات فرع جامعة "الفرات" وكلية الهندسة الزراعية، تجمعوا أمام مبنى الكلية في حي الكلاسة، الواقع تحت سيطرة "قسد"، منددين بالاعتداء اللا أخلاقي الذي تعرض له عميد الكلية الدكتور قصي العمر على يد مسلحين من قوات "قسد"، وذلك في تكرار لحادثة مماثلة تعرضت لها نائبة العميد في عام 2021.

وندد مدير فرع جامعة الفرات، الدكتور جمال العبد الله، خلال الاعتصام، بالحادثة التي وصفها بالمؤسفة والمفروضة تحت أي بند كانت، مؤكدًا استمرار العملية التعليمية في كليات جامعة الفرات رغم كل المضايقات والاعتداءات من قبل الاحتلال الأمريكي وأعوانه، الذين يستهدفون العلم والتربية بكافة أشكالها.

© Sputnik . Atia Al atiaطلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية
طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية
© Sputnik . Atia Al atia
بدوره، أكد عميد كلية الهندسة الزراعية الدكتور قصي العمر لــ"سبوتنيك"، بأنه رغم إصابته ووضعه الصحي الصعب نتيجة الاعتداء الذي تعرض له، إلا أنه أبى إلا أن يشارك الطلاب وزملاءه في الكادر التعليمي وقفتهم المنددة بالاعتداء الذي تعرض له، يوم أمس الاربعاء، من قبل مسلحين من قوات "قسد".

وأكد العمر بأنه مع جميع زملائه في الكادر التعليمي والإداري في كلية الهندسة الزراعية، سيتمرون بتقديم العلم والعلوم الزراعية لأبنائهم الطلبة جيل المستقبل الذي سيبني سورية.

مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون بالضرب على عميد كلية جامعية شرقي سوريا
أمس, 13:58 GMT
ومن جانبه، قال رئيس فرع اتحاد الطلبة في محافظة الحسكة، علاء الطلاع، في تصريح لــ"سبوتنيك"، بأن اعتصامهم اليوم أمام مبنى كلية الهندسة الزراعية في حي الكلاسة في مدينة الحسكة، بمشاركة مجموعة كبيرة من طلاب الكليات المختلفة، وبمشاركة واسعة من الكوادر الإدارية والتعليمية والحزبية، تنديدًا بالاعتداء الذي تعرض له عميد كلية الهندسة الزراعية الدكتور قصي العمر، والذي تسبب له بإصابة بليغة في منطقة الأذن.
© Sputnik . Atia Al atiaطلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية
طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية
© Sputnik . Atia Al atia

وتابع الطلاع بأنهم يرفضون بشكل قاطع هذه التصرفات اللا أخلاقية التي يقوم بها مسلحين من قوات "قسد" ضمن الكليات الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية في مدينة الحسكة، بهدف عرقلة العملية التعليمية و التدريسية ضمن الكليات الجامعية التي تضم الآلاف من الطلاب ضمن ثمانية كليات جامعية وعدد من المعاهد المتوسطة.

وأصيب عميد كلية الزراعة في محافظة الحسكة بجروح في الرأس بعد تعرضه للضرب من قبل شخصين أحدهما من كوادر "اتحاد الطلبة التابع لقوات قسد"، والشخص الثاني ملثم مجهول الهوية، اقتحما مكتبه في مبنى كلية الهندسة الزراعية الواقعة في حي الكلاسة الذي تسيطر عليه قوات "قسد"، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين إحدى الأدوات المكتبية، وقاموا بتحطيم محتويات المكتب ومنها الرموز الوطنية قبل الاعتداء عليه بطريقة وحشية.
© Sputnik . Atia Al atiaطلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية
طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
طلاب جامعة الحسكة يعتصمون استنكارا لاعتداء مسلحين موالين لواشنطن بالضرب على عميد كلية
© Sputnik . Atia Al atia
ويضم فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة ثمانية كليات جامعية وثلاثة معاهد متوسطة، تقع جميع مبانيها في مناطق سيطرة "قسد" في مدينة الحسكة، باستثناء مبنى كلية الحقوق وسط مدينة الحسكة.
يشار أن حادثة الاعتداء على الدكتور قصي العمر تلاها تنديد شعبي وتعليمي واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت رئاسة جامعة "الفرات" الحكومية بإرسال كتاب بالحادثة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق، وهي بانتظار الرد لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
يذكر أن الكليات الجامعية والمدارس الحكومية في محافظة الحسكة تعرضت للتدمير والتخريب والاستيلاء خلال السنوات الماضية، كما تعرضت الكوادر التدريسية والتعليمية للتضييق والاعتقال والضرب والاعتداء نتيجة وقوعها خارج سيطرة الدولة السورية.
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