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مجلس السيادة السوداني: كل الولايات تحت سيطرة الجيش بالكامل
مجلس السيادة السوداني: كل الولايات تحت سيطرة الجيش بالكامل
أكد عضو مجلس السيادة السوداني، شمس الدين كباشي، اليوم الخميس، أن كل الولايات تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية بالكامل. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T17:16+0000
2023-04-27T17:16+0000
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وقال كباشي، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن "قوات الدعم السريع مؤسسة إخوانية أنشأها النظام السابق، ولو كانت مؤسسة مدنية لتم تفكيكها".وأضاف كباشي: "الدعم السريع بدأت تحشد قواتها وإمكانياتها للحرب منذ أكثر من 3 أشهر"، مشيرا إلى أن هناك خرق للهدنة وهجمات على مواقع القوات المسلحة المختلفة.وأوضح أن سبب سقوط ضحايا مدنيين هو "القصف العشوائي للخونة والمتمردين والانقلابيين"، حسب تعبيره.وتابع: "وافقنا على مبادرة الإيقاد لكن يبدو أنهم لم يحصلوا على رد من الطرف الآخر".كما أشار عضو مجلس السيادة السوداني إلى أن المبادرة الأمريكية السعودية "متقدمة"، مبشرا السودانيين بأن الأمر لن يطول كثيرا.وتضمنت مبادرة المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد"، مقترحات بتمديد الهدنة الحالية التي تنتهي اليوم الخميس، مدة 72 ساعة إضافية.كما شملت دعوة إلى الطرفين المتحاربين من أجل إرسال ممثلين عنهما إلى جوبا عاصمة جنوب السودان المجاورة لإجراء محادثات بينهما.بينما أعلنت واشنطن أن هناك مبادرة تهدف لإطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض في الأسابيع المقبلة لجمع طرفي الصراع في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230427/5-دول-مجاورة-للسودان-في-صراعات-مستمرة-أين-يلجأ-السودانيون-من-الحرب؟-1076363918.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

مجلس السيادة السوداني: كل الولايات تحت سيطرة الجيش بالكامل

17:16 GMT 27.04.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023
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أكد عضو مجلس السيادة السوداني، شمس الدين كباشي، اليوم الخميس، أن كل الولايات تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية بالكامل.
وقال كباشي، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن "قوات الدعم السريع مؤسسة إخوانية أنشأها النظام السابق، ولو كانت مؤسسة مدنية لتم تفكيكها".
وأضاف كباشي: "الدعم السريع بدأت تحشد قواتها وإمكانياتها للحرب منذ أكثر من 3 أشهر"، مشيرا إلى أن هناك خرق للهدنة وهجمات على مواقع القوات المسلحة المختلفة.
وأوضح أن سبب سقوط ضحايا مدنيين هو "القصف العشوائي للخونة والمتمردين والانقلابيين"، حسب تعبيره.
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11:09 GMT
وتابع: "وافقنا على مبادرة الإيقاد لكن يبدو أنهم لم يحصلوا على رد من الطرف الآخر".
كما أشار عضو مجلس السيادة السوداني إلى أن المبادرة الأمريكية السعودية "متقدمة"، مبشرا السودانيين بأن الأمر لن يطول كثيرا.
وتضمنت مبادرة المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد"، مقترحات بتمديد الهدنة الحالية التي تنتهي اليوم الخميس، مدة 72 ساعة إضافية.
كما شملت دعوة إلى الطرفين المتحاربين من أجل إرسال ممثلين عنهما إلى جوبا عاصمة جنوب السودان المجاورة لإجراء محادثات بينهما.
بينما أعلنت واشنطن أن هناك مبادرة تهدف لإطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض في الأسابيع المقبلة لجمع طرفي الصراع في السودان.
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