https://sputnikarabic.ae/20230428/إسبانيا-تستدعي-السفير-الروسي-لديها-احتجاجا-على-مقطع-فيديو-نشره-في-تويتر-1076406275.html
إسبانيا تستدعي السفير الروسي لديها احتجاجا على مقطع فيديو نشره في "تويتر"
إسبانيا تستدعي السفير الروسي لديها احتجاجا على مقطع فيديو نشره في "تويتر"
تم استدعاء السفير الروسي في مدريد، يوري كليمينكو، يوم أمس الخميس، إلى وزارة الخارجية الإسبانية، بسبب مقطع فيديو منشور له على تويتر. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T09:37+0000
2023-04-28T09:37+0000
2023-04-28T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اسبانيا
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موسكو – سبوتنيك. أفادت صحيفة "كونفيدنسيال" الإسبانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أنه "تم استدعاء السفير الروسي إلى مقر وزارة الخارجية الإسبانية، احتجاجاً على تهجمات ضد الحكومة الإسبانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي".وبحسب الصحيفة: "طالب وزير الدولة الإسباني للشؤون الدولية، أنجيليس مورينو، السفير الروسي بتوضيح مقطع فيديو، نشره (كليمينكو) على صفحة السفارة في "تويتر"، يتحدث عن إرسال إسبانيا عسكريين إلى أوكرانيا.وطالبت وزارة الخارجية الإسبانية، وعلى رأسها خوسيه مانويل ألباريس، بحذف المنشور على الفور.وأضافت الصحيفة بأن "السفارة الروسية وافقت على ذلك، وتم حذف المنشور قبل ساعات قليلة من الاجتماع في وزارة الخارجية الإسبانية".وتعتبر إسبانيا أحد الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تسعى من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس. إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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روسيا, اسبانيا
إسبانيا تستدعي السفير الروسي لديها احتجاجا على مقطع فيديو نشره في "تويتر"
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تم استدعاء السفير الروسي في مدريد، يوري كليمينكو، يوم أمس الخميس، إلى وزارة الخارجية الإسبانية، بسبب مقطع فيديو منشور له على تويتر.
موسكو – سبوتنيك. أفادت صحيفة "كونفيدنسيال
" الإسبانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أنه "تم استدعاء السفير الروسي إلى مقر وزارة الخارجية الإسبانية، احتجاجاً على تهجمات ضد الحكومة الإسبانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وبحسب الصحيفة: "طالب وزير الدولة الإسباني للشؤون الدولية، أنجيليس مورينو، السفير الروسي بتوضيح مقطع فيديو، نشره (كليمينكو) على صفحة السفارة في "تويتر"، يتحدث عن إرسال إسبانيا عسكريين إلى أوكرانيا.
وكما لوحظ بحسب ما ورد في الصحيفة بأنه، "تم بسرعة نفي وجود جنود إسبان في أوكرانيا وبشكل حاسم، من قبل وزارة الدفاع الإسبانية".
وطالبت وزارة الخارجية الإسبانية، وعلى رأسها خوسيه مانويل ألباريس، بحذف المنشور على الفور.
وأضافت الصحيفة بأن "السفارة الروسية وافقت على ذلك، وتم حذف المنشور قبل ساعات قليلة من الاجتماع في وزارة الخارجية الإسبانية".
وتعتبر إسبانيا أحد الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تسعى من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس. إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.