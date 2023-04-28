عربي
https://sputnikarabic.ae/20230428/إعلام-لا-يزال-الدولار-يؤثر-على-الاقتصاد-العالمي-لكن-اليوان-يزداد-قوة-1076434264.html
إعلام: لا يزال الدولار يؤثر على الاقتصاد العالمي لكن اليوان يزداد قوة
إعلام: لا يزال الدولار يؤثر على الاقتصاد العالمي لكن اليوان يزداد قوة
كتبت صحيفة "ذا إكونوميست" أن الدولار لا يزال هو العملة الرئيسية في عمليات التداول في السوق العالمية، موضحة أن اليوان يستمر في اكتساب القوة للتخلص من العملة... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T16:44+0000
2023-04-28T16:44+0000
الاقتصاد الروسي
سعر الدولار اليوم
تراجع
اليوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073241948_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_3990a260c3a2ded32246bca13ee9a0ef.jpg
وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأنه على الرغم من قوة الدولار، فقد أصبح من الواضح أن بعض الدول يمكنها الاستغناء عنه. على سبيل المثال، يمكن للعقوبات أن تضر بالاقتصاد الروسي فقط، لكنها لا تدمره. حدث هذا جزئيًا بسبب حقيقة أن 16% من صادرات البلاد تُدفع باليوان. في الوقت نفسه، قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، كان هذا الرقم عمليًا عند الصفر.وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الأحد الماضي، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا ودول أخرى، تعرّض هيمنة الدولار للخطر، مشيرة إلى أن الدول المستهدفة بالعقوبات تسعى إلى إيجاد حل بديل.وقالت يلين، في تصريحات صحفية: "هناك خطر عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار، والتي بمرور الوقت يمكن أن تقوّض هيمنته".وأضافت، في مقابلة متلفزة: "بالطبع، هذا يخلق رغبة من جانب الصين وروسيا وإيران لإيجاد بديل، لكن الدولار يستخدم كعملة عالمية لأسباب ليس من السهل على البلدان الأخرى إيجاد بديل لها بنفس الخصائص"، وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز".وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية أن أسواق رأس المال القوية وسيادة القانون في الولايات المتحدة "ضرورية للعملة التي سيتم استخدامها عالميا في المعاملات"، متابعة: "لم نشهد أي دولة أخرى لديها البنية التحتية المؤسسية الأساسية التي من شأنها أن تمكّن عملتها من خدمة العالم مثل الدولار".
https://sputnikarabic.ae/20230417/الخزانة-الأمريكية-العقوبات-الاقتصادية-التي-فرضناها-على-روسيا-ودول-أخرى-تعرض-هيمنة-الدولار-للخطر-1076008955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073241948_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_2796119c94107026ecda62fb20a72a22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الاقتصاد الروسي, سعر الدولار اليوم, تراجع, اليوان
الاقتصاد الروسي, سعر الدولار اليوم, تراجع, اليوان

إعلام: لا يزال الدولار يؤثر على الاقتصاد العالمي لكن اليوان يزداد قوة

16:44 GMT 28.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEعملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي
عملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرTelegram
كتبت صحيفة "ذا إكونوميست" أن الدولار لا يزال هو العملة الرئيسية في عمليات التداول في السوق العالمية، موضحة أن اليوان يستمر في اكتساب القوة للتخلص من العملة الأمريكية.
وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأنه على الرغم من قوة الدولار، فقد أصبح من الواضح أن بعض الدول يمكنها الاستغناء عنه. على سبيل المثال، يمكن للعقوبات أن تضر بالاقتصاد الروسي فقط، لكنها لا تدمره. حدث هذا جزئيًا بسبب حقيقة أن 16% من صادرات البلاد تُدفع باليوان. في الوقت نفسه، قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، كان هذا الرقم عمليًا عند الصفر.

وأضافت الصحيفة أن البديل الصيني لنظام "سويفت" أصبح أقوى، بالإضافة إلى ذلك، تُحول الصين بشكل متزايد التجارة الثنائية إلى التسويات باليوان. لذلك، قد تنتهي هيمنة الدولار بحلول نهاية القرن، حيث يصبح الانتقال إلى نظام نقدي متعدد الأقطاب حتمية طبيعية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الأحد الماضي، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا ودول أخرى، تعرّض هيمنة الدولار للخطر، مشيرة إلى أن الدول المستهدفة بالعقوبات تسعى إلى إيجاد حل بديل.
وقالت يلين، في تصريحات صحفية: "هناك خطر عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار، والتي بمرور الوقت يمكن أن تقوّض هيمنته".
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
الخزانة الأمريكية: العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على روسيا ودول أخرى تعرض هيمنة الدولار للخطر
17 أبريل, 10:50 GMT
وأضافت، في مقابلة متلفزة: "بالطبع، هذا يخلق رغبة من جانب الصين وروسيا وإيران لإيجاد بديل، لكن الدولار يستخدم كعملة عالمية لأسباب ليس من السهل على البلدان الأخرى إيجاد بديل لها بنفس الخصائص"، وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز".
وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية أن أسواق رأس المال القوية وسيادة القانون في الولايات المتحدة "ضرورية للعملة التي سيتم استخدامها عالميا في المعاملات"، متابعة: "لم نشهد أي دولة أخرى لديها البنية التحتية المؤسسية الأساسية التي من شأنها أن تمكّن عملتها من خدمة العالم مثل الدولار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала