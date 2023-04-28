https://sputnikarabic.ae/20230428/استطلاع-إسرائيلي-تراجع-شعبية-نتنياهو-وغانتس-يواصل-التقدم-1076405411.html
استطلاع إسرائيلي: تراجع شعبية نتنياهو وغانتس يواصل التقدم
استطلاع إسرائيلي: تراجع شعبية نتنياهو وغانتس يواصل التقدم
أظهر استطلاع للرأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وانكماش قوة ائتلافه حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست الآن. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T09:40+0000
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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه في حال إجراء انتخاءات برلمانية للكنيست الإسرائيلي في الوقت الراهن، فإن شعبية نتنياهو ستشهد تراجعا كبيرا، مقارنة بارتفاع شعبية وزير الدفاع السباق، بيني غانتس، وارتفاع تمثيل أحزاب المعارضة بشكل كبير.وأكد استطلاع الرأي الإسرائيلي ارتفاع تمثيل كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس وحصوله على 28 مقعدا حال إجراء انتخابات، كما أن أحزاب المعارضة ستحصل على 70 مقعدا، في وقت ستحصل الأحزاب المشكلة للحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو على 50 مقعدا فقط، علما بأنها ممثلة حاليا بأغلبية 64 مقعدا في الكنيست.وأوضحت الصحيفة أن هناك تراجعا كبيرا وملموسا في قوة أحزاب الائتلاف الحالي في البلاد، وذلك يعود إلى التوتر الأمني في الداخل الإسرائيلي سواء على الجبهة الداخلية بسبب خطة الإصلاح القضائي التي يتزعمها نتنياهو نفسه، أو على خلفية التوتر الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.وذكر استطلاع الرأي الإسرائيلي تراجع حزب "الليكود" الحاكم من 32 مقعدا حاليا إلى 23 مقعدا في حال جرت انتخابات جديدة، في حين أشار الاستطلاع إلى حصول حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" على 17 مقعدا، وحزب شاس على 10 مقاعد، في حين يحصل حزب "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230426/حساب-نتنياهو-على-مواقع-التواصل-الاجتماعي-يتعرض-للقرصنة-هل-إيران-وراءه؟-1076338055.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
استطلاع إسرائيلي: تراجع شعبية نتنياهو وغانتس يواصل التقدم
09:40 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 09:41 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
أظهر استطلاع للرأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وانكماش قوة ائتلافه حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست الآن.
وذكرت صحيفة
معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه في حال إجراء انتخاءات برلمانية للكنيست الإسرائيلي في الوقت الراهن، فإن شعبية نتنياهو ستشهد تراجعا كبيرا، مقارنة بارتفاع شعبية وزير الدفاع السباق، بيني غانتس، وارتفاع تمثيل أحزاب المعارضة بشكل كبير.
وأكد استطلاع الرأي الإسرائيلي ارتفاع تمثيل كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس
وحصوله على 28 مقعدا حال إجراء انتخابات، كما أن أحزاب المعارضة ستحصل على 70 مقعدا، في وقت ستحصل الأحزاب المشكلة للحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو على 50 مقعدا فقط، علما بأنها ممثلة حاليا بأغلبية 64 مقعدا في الكنيست.
وأوضحت الصحيفة أن هناك تراجعا كبيرا وملموسا في قوة أحزاب الائتلاف الحالي في البلاد، وذلك يعود إلى التوتر الأمني في الداخل الإسرائيلي سواء على الجبهة الداخلية بسبب خطة الإصلاح القضائي التي يتزعمها نتنياهو نفسه، أو على خلفية التوتر الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.
وذكر استطلاع الرأي الإسرائيلي تراجع حزب "الليكود"
الحاكم من 32 مقعدا حاليا إلى 23 مقعدا في حال جرت انتخابات جديدة، في حين أشار الاستطلاع إلى حصول حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" على 17 مقعدا، وحزب شاس على 10 مقاعد، في حين يحصل حزب "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد فقط.