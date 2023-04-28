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https://sputnikarabic.ae/20230428/استقالة-رئيس-بي-بي-سي-بعد-تورطه-في-فساد-1076418219.html
استقالة رئيس "بي بي سي" بعد تورطه في فساد
استقالة رئيس "بي بي سي" بعد تورطه في فساد
أفادت الإذاعة البريطانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ريتشارد شارب، استقال من منصبه بعد تورطه في فضيحة فساد. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:47+0000
2023-04-28T11:47+0000
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سبوتنيك. وأوضحت الإذاعة أن الاتهامات تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون له يد في تعيين شارب رئيسا لهيئة الإذاعة البريطانية، مقابل مساعدة الزعيم السابق للبلاد في الحصول على قرض.يشار إلى أنه، في وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وسائل الإعلام أن شارب ساعد الزعيم البريطاني السابق في ترتيب الحصول على قرض بنحو 800 ألف جنيه إسترليني (990 ألف دولار)، مما أثار دعوات للتحقيق.وجاءت استقالة شارب، اليوم، بعدما طلب من مجلس إدارة "بي بي سي" في يناير/ كانون الماضي، فتح تحقيق حول ملابسات تعيينه في ظل الحديث عن علاقته بقرض جونسون.وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، بـ"الكاذب".جاء ذلك في رد بيسكوف على تصريح لجونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بشن هجوم صاروخي، وأكد المتحدث باسم الكرملين أن "ما قاله جونسون ليس صحيحا".وجاءت كذبة جونسون الأخيرة كواحدة من سلسلة طويلة من وقائع الكذب التي اشتهر بها الرجل، وعرف بها بين أعضاء مجلس العموم والكتاب والصحفيين البريطانيين.
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, بوريس جونسون, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, بوريس جونسون, الأخبار

استقالة رئيس "بي بي سي" بعد تورطه في فساد

11:47 GMT 28.04.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthبي بي سي
بي بي سي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أفادت الإذاعة البريطانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ريتشارد شارب، استقال من منصبه بعد تورطه في فضيحة فساد.
سبوتنيك. وأوضحت الإذاعة أن الاتهامات تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون له يد في تعيين شارب رئيسا لهيئة الإذاعة البريطانية، مقابل مساعدة الزعيم السابق للبلاد في الحصول على قرض.
يشار إلى أنه، في وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وسائل الإعلام أن شارب ساعد الزعيم البريطاني السابق في ترتيب الحصول على قرض بنحو 800 ألف جنيه إسترليني (990 ألف دولار)، مما أثار دعوات للتحقيق.
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وجاءت استقالة شارب، اليوم، بعدما طلب من مجلس إدارة "بي بي سي" في يناير/ كانون الماضي، فتح تحقيق حول ملابسات تعيينه في ظل الحديث عن علاقته بقرض جونسون.
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، بـ"الكاذب".
جاء ذلك في رد بيسكوف على تصريح لجونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بشن هجوم صاروخي، وأكد المتحدث باسم الكرملين أن "ما قاله جونسون ليس صحيحا".
وجاءت كذبة جونسون الأخيرة كواحدة من سلسلة طويلة من وقائع الكذب التي اشتهر بها الرجل، وعرف بها بين أعضاء مجلس العموم والكتاب والصحفيين البريطانيين.
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