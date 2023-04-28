https://sputnikarabic.ae/20230428/القوات-الأوكرانية-تفجر-المباني-السكنية-خلال-انسحابها-من-أرتيوموفسك-1076397352.html

شهود عيان لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تفجر المباني السكنية خلال انسحابها من أرتيوموفسك

شهود عيان لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تفجر المباني السكنية خلال انسحابها من أرتيوموفسك

لغمت القوات الأوكرانية المباني السكنية، خلال الانسحاب من أرتيوموفسك (باخموت)، كما طردت المدنيين من هناك، وتم إجلاء السكان من المدينة، وفقا لتصريحات شهود عيان. 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T01:57+0000

2023-04-28T01:57+0000

2023-04-28T01:58+0000

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دونيتسك - سبوتنيك. وكان أحد قادة القوات الهجومية الروسية قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في منتصف نيسان/أبريل أن القوات المسلحة الأوكرانية، عند انسحابها إلى الأحياء الغربية من أرتيوموفسك تفجر وتحرق المباني متعددة الطوابق والمباني الرئيسية من أجل إبطاء القوات الروسية.وقالت تاتيانا مالتسيفا لوكالة "سبوتنيك": "كنا في الطابق السفلي، جاء شاب من القوات المسلحة الأوكرانية وقال: "هل يمكنني إحداث بعض الضوضاء عندكم؟". "نحن نقول: "ما هو "إحداث بعض الضوضاء؟" فيقول: سوف أزرع متفجرات في مبناكم. نحن نقول: "كيف هذا انت تريد تلغيم مبنانا إذا نحن هنا 16 شخصاً ؟"، فيقول: "مات رفاقي تحت الألواح، 20 شخصًا"... عندها أنا قلت له: "أنا الآن سأكتب على كل لبنة أن المنزل كان ملغومًا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف نجلها أوليغ، أن الجيش الأوكراني قال إنهم اختاروا هذا المنزل لتلغيمه، متوقعين دخول المقاتلين الروس إلى هناك، حيث يمكن رؤية طريق خاركيف- "روستوف أون دون" السريع من هذا المبنى. رغم احتجاجات السكان، يقول الذين تم إجلاؤهم، فقد لغم جنود القوات المسلحة الأوكرانية المبنى.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، تحرير مناطق جديدة في أرتيوموفسك (باخموت)، ومقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني ومرتزق، خلال الـ24 ساعة الماضية، على محور دونيتسك.وتقع مدينة أرتيوموفسك، شمالي مدينة غورلوفكا؛ وتعتبر مركزاً لوجستياً مهماً، يتم من خلاله تزويد القوات الأوكرانية في دونباس، بالأفراد والمعدات وغيرها، وتدور معارك عنيفة للسيطرة على هذه المدينة منذ أكثر من ستة أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تحرر-مناطق-جديدة-على-3-محاور-في-أرتيوموفسك-1076365945.html

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