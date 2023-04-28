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بث مباشر لخروج أول عربي إلى الفضاء الخارجي المفتوح... فيديو
بث مباشر لخروج أول عربي إلى الفضاء الخارجي المفتوح... فيديو
أصبح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه اليوم، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T14:33+0000
2023-04-28T15:10+0000
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موسكو – سبوتنيك. ونشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بثا مباشرا ما زال مستمرا إلى الآن، لخروج النيادي وزميله رائد الفضاء، ستيفن بوين، خارج المحطة وهما يقومان بعمليات صيانة ما زالت مستمرة إلى الآن.وكتب النيادي، قبل ساعات على حسابه في "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا... خُضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة".وتابع: "ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البدلة... ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء".
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منوعات, العالم العربي
منوعات, العالم العربي

بث مباشر لخروج أول عربي إلى الفضاء الخارجي المفتوح... فيديو

14:33 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 15:10 GMT 28.04.2023)
© Sputnik . Press service of Roskosmos /  / الانتقال إلى بنك الصوررائدا فضاء "روس كوسموس" أنطون شكابليروف وألكسندر ميسوركين خلال مهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية، والتي اتسغرقت مدة 8 ساعات و 12 دققة
رائدا فضاء روس كوسموس أنطون شكابليروف وألكسندر ميسوركين خلال مهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية، والتي اتسغرقت مدة 8 ساعات و 12 دققة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Press service of Roskosmos /
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أصبح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه اليوم، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.
موسكو – سبوتنيك. ونشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بثا مباشرا ما زال مستمرا إلى الآن، لخروج النيادي وزميله رائد الفضاء، ستيفن بوين، خارج المحطة وهما يقومان بعمليات صيانة ما زالت مستمرة إلى الآن.

وكتب النيادي، قبل ساعات على حسابه في "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا... خُضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة".
وتابع: "ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البدلة... ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء".
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