بث مباشر لخروج أول عربي إلى الفضاء الخارجي المفتوح... فيديو
14:33 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 15:10 GMT 28.04.2023)
© Sputnik . Press service of Roskosmos / / الانتقال إلى بنك الصوررائدا فضاء "روس كوسموس" أنطون شكابليروف وألكسندر ميسوركين خلال مهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية، والتي اتسغرقت مدة 8 ساعات و 12 دققة
© Sputnik . Press service of Roskosmos //
أصبح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه اليوم، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.
موسكو – سبوتنيك. ونشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بثا مباشرا ما زال مستمرا إلى الآن، لخروج النيادي وزميله رائد الفضاء، ستيفن بوين، خارج المحطة وهما يقومان بعمليات صيانة ما زالت مستمرة إلى الآن.
LIVE: It's spacewalk time. Watch with us as Steve Bowen of @NASA_Astronauts and @Astro_Alneyadi work on upgrades to the @Space_Station's power system. https://t.co/UPSQgV6ojs— NASA (@NASA) April 28, 2023
وكتب النيادي، قبل ساعات على حسابه في "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا... خُضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة".
Today's spacewalk is officially underway! The two astronauts have switched their spacesuits to battery power. Steve Bowen of @NASA_Astronauts and @Astro_Alneyadi will route power cables to prepare for future power system upgrades outside the @Space_Station. pic.twitter.com/EH8Hw7Xp2m— NASA (@NASA) April 28, 2023
وتابع: "ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البدلة... ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء".